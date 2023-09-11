嘉縣土石流掩埋喪宅 軍方重機具搜尋冰櫃遺體
嘉義縣昨天遭暴雨侵襲，竹崎鄉文峰村發生土石流衝進治喪民宅，將原訂今天出殯的過世者遺體掩埋；警方表示，今早軍方、公所出動重機具搜尋冰櫃、遺體，盼早日入土為安。
嘉義縣警察局竹崎分局今天發布新聞稿表示，昨天遭土石流掩沒的過世者遺體，一直搜尋到今天凌晨3時還沒找到，暫時休息後，今天上午8時文峰村長王泳焜動員村民及連絡鄉公所、軍方出動重型機具協助開挖。
警方指出，過世者原訂今天出殯，但因大量土石沖進客廳將遺體沖走，幸好發生當下家屬都不在客廳，逃過一劫，家屬期待快點找到遺體，好讓過世者入土為安。
王泳焜說，昨天晚間9時許接獲治喪村民通知，土石流衝入客廳，放死者的冰櫃不見了，他到場發現土石掩埋約1層樓高。
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