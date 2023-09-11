嘉縣土石流掩埋喪宅 軍方重機具搜尋冰櫃遺體

嘉義番路阿里山腳下的「曙光玫瑰莊園」，最大特色是匯集全球各地數百款玫瑰，並以「樹玫瑰」方式全面有機或溫室種植，讓這裡成為一個一年四季、不論晴雨都能看見珍稀樹玫瑰的輕柔空間。

2023-09-11 09:14