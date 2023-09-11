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暴雨退去嘉義縣災情頻傳 翁章梁中斷日本行程急回國

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
暴雨退去嘉義縣災情頻傳，翁章梁取消日本行程急回國。記者呂慧瑜／攝影
暴雨退去嘉義縣災情頻傳，翁章梁取消日本行程急回國。記者呂慧瑜／攝影

嘉義地區昨暴雨多處淹水，山區3小時降雨量累積逾200毫米，水上鄉老夫妻車輛遭滅頂死亡，竹崎鄉民宅遭土石掩埋，山區多處落石封閉道路，議員呼籲縣府即時公布封閉路段，避免民眾行駛。縣長翁章梁原訂明回國，今取消日本行程提早回台，下午將到重災區勘災。

縣長翁章梁臉書昨晚宣布停班停課，消息一公布，許多民眾紛紛到貼文下留言稱讚「謝謝縣長」、「勇於承擔、果斷宣布」。翁章梁6日率團到日本沖繩舉辦咖啡分享會，因瞬間雨勢過大災情頻傳，原訂明天回國行程都取消，今下午將到災區勘災，也會慰勞辛苦警消弟兄。

議員詹琬蓁說，昨天大雨來的又急又快，永欽橋附近嚴重淹水，縣府宣布停班課只稱許多地方道路中斷，卻沒告訴民眾哪裡封路有災情，許多民眾不知情涉水通過卻熄火，「連我都是打給110才能了解狀況」，應要即時公布所有封閉橋梁及路段，避免民眾行駛。

鄉長林緗亭說，台82縣快速道路中和交流道地勢較低，昨晚涵洞已被水淹滿，水滿上快速道路造成多處積水，許多車輛下交流道涉水卻被淹沒，連夜與警消聯繫確認災情，今早才發現有對老夫妻死在車內，十分錯愕難過，目前永欽橋周圍一片泥濘，已與環保局聯絡盼支援清掃車。

嘉義縣消防局表示，今早6點59分接獲通報，指永欽橋世川加油站往台82線交流道方向的橋下有部車子，車上有2人受困，立即派遣三和分隊與水上分隊前往救援，但找到時車輛時，車上的1男1女已明顯死亡，車內有水，是否車子遇洪水滅頂溺斃，仍有待檢警調查。

翁章梁 嘉義

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