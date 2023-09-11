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嘉義豪雨土石流衝治喪民宅 清晨雨停村長動員幫找遭埋親人遺體

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣竹崎鄉文峰村發生土石流衝進正在治喪中的民宅，居民撤夜開抱找親人遺體，村長動員機具幫忙開挖。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣竹崎鄉文峰村發生土石流衝進正在治喪中的民宅，居民撤夜開抱找親人遺體，村長動員機具幫忙開挖。記者呂慧瑜／翻攝

嘉義縣市昨天暴雨各地災情頻傳，嘉義縣竹崎鄉文峰村發生土石流衝進正在治喪中的民宅，居民雖及時逃生，但因為居民正在治喪，親人遺體就在屋內來不及移出，遺體當場遭到掩埋。家屬今天返回老家焦急不已，文峰村長動員村民及聯絡重型機具協助開挖，盼能尋到遺體，順利讓往生者出殯入土為安。

據了解，文峰村這戶人家正在治喪，原定今天出殯，但沒想到卻遭逢大雨，土石流整個沖進房屋，一層樓高住宅幾乎快土石淹沒，當下家屬不在客廳，逃過一劫，但卻來不及將過世家人的遺體搬出，遺體就慘遭土石掩埋。

文峰村長獲悉居民的困境，在雨勢稍歇後立即動員村民及重型機具協助開挖，現場徹夜不停開挖，但因視線不佳停止，今早上8點起繼續開挖，希望能順利尋獲遺體。

消防局與警方都呼籲，最近常有豪大雨，雨後山區經常有土石坍方，請民眾務必隨時提高警覺，另遊客暫時勿前往山區及低窪地區活動以免發生危險。

嘉義縣竹崎鄉文峰村發生土石流衝進正在治喪中的民宅，居民撤夜開抱找親人遺體，村長動員機具幫忙開挖。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣竹崎鄉文峰村發生土石流衝進正在治喪中的民宅，居民撤夜開抱找親人遺體，村長動員機具幫忙開挖。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣竹崎鄉文峰村發生土石流衝進正在治喪中的民宅，居民撤夜開抱找親人遺體，村長動員機具幫忙開挖。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣竹崎鄉文峰村發生土石流衝進正在治喪中的民宅，居民撤夜開抱找親人遺體，村長動員機具幫忙開挖。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣竹崎鄉文峰村發生土石流衝進正在治喪中的民宅，居民雖及時逃生，但因為居民正在治喪，親人遺體就在屋內來不及移出。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣竹崎鄉文峰村發生土石流衝進正在治喪中的民宅，居民雖及時逃生，但因為居民正在治喪，親人遺體就在屋內來不及移出。記者呂慧瑜／翻攝

嘉義 土石流 暴雨

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