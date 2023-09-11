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嘉義豪雨2死民怨暴雨未預警 五河局：強降雨大又急難防
嘉義縣市昨天暴雨成災，造成2死不幸，嘉義氣象站觀測24小時雨量以中埔鄉高達289毫米最大；嘉義縣轄區中埔赤蘭溪水暴漲漫淹成災，下游台82線下方2人在車內逃生不及滅頂，水利署五河川局說，暴雨雨量又急又大，超過堤防防洪頻率25年，防極端氣候暴雨釀災，要加強非堤防工程以外方法，提高氣象預測等防範。
民眾抱怨，昨天水利單位及中央氣象局未在暴雨前發出預警，縣市府未即時成立應變中心，宣導民眾防範。嘉義氣象站說，中央氣象局有發低氣壓、熱帶氣旋警報，提醒民眾注意，氣象站觀測，昨天24小時累積雨量，嘉義縣以中埔鄉289毫米最大，其次新港鄉236. 5，第三民雄鄉231，竹崎鄉173、番路鄉177;嘉義市東區266毫米，西區236毫米。嘉義縣巿都達到3小時200毫米雨量的大豪雨等級。
第五河川局說，昨天下午到晚間暴雨雷雨胞，累積近200毫米大豪雨，強降雨量大又急，溪水暴漲，超過堤防設計25年防洪頻率，防洪無法一直靠加高堤防，水利署透過APP等發布豪雨警示，包括河川水位及橋梁安全警示等，雨量觀測以氣象局為主，防範洪災得靠非堤防工程以外方法，如提高氣象預報準確度，事前提出預警。
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