曾文水庫集水區大進水 睽違兩年一舉突破5億蓄水大關

曾文水庫因連日大雨挹注，昨天到晚上9點不到一天就進水超過3200萬立方公尺，水庫昨晚10點開始調節性放水，水量還是不斷增加，雖然今天凌晨雨勢停止，上午7點蓄水量已達4.9987億立方，睽違兩年上午8點突破5億立方達到有效滿水位，不但正式告別過去兩年旱象、也代表未來一年用水無虞。

不過水利署南區水資源局表示，雖然曾文水庫已經達到蠻水位，水庫管理單位還是持續監控，目前還沒有洩洪的條件，要看這一兩天上游給水區降雨狀況，現階段暫時放水每秒30立方公尺，維持最大蓄水量。

曾文水庫昨天水位暴漲，南區水資源局決定調節性放水，自永久河道放水口放水，起初10點的時候，放水量每秒50立方公尺，深夜蓄水率已超過99%隨時可能滿庫，晚間11點加大放水量到150立方公尺，臨城上由於是停止在逐漸降低排水量。

南區水資源局副局長何達夫表示，放水是考量曾文水庫水量已近飽和，昨晚進水量約每秒一度超過800立方公尺，，晚間10時起以每秒50立方公尺自永久河道放水口調節性放水。如果未來有持續大雨不排除洩洪，呼籲民眾留意遠離下游河床，注意安全，後續操作策略將視降雨情形及水庫水位滾動檢討。