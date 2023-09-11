嘉義、台南豪雨成災 多人獲救

嘉義地區、北台南昨天豪大雨傳出災情，嘉縣山區多處道路坍塌路斷，阿里山鄉今天停班停課，另兩鄉的5間學校也停課；永欽橋周遭昨晚淹水一度釀出多輛車滅頂的災情，超過30人被救出；嘉市蘭井街有1間木造屋疑大雨倒塌。台南白河區崎內里也傳淹水撤離21名住戶，幸好人平安。

昨下午起大雨不斷，嘉義多處日累積雨量破200毫米，中央發布一級淹水警戒，山區道路傳出土石流封路，番路鄉嘉130線5公里、竹崎166線縣道66.5公里、番路鄉嘉159甲線21公里等，都預計最快今上午才能搶通。

竹崎鄉文峯村傳出民宅遭土石掩埋，人員都逃出，但預計今天要出殯的遺體還在屋內，村長協調開挖相助；民雄有民宅被水淹入，3隻幼犬沖走，飼主憂心不已，直呼小狗連眼睛都還沒睜開。

昨晚9點多，嘉縣永欽二號橋地勢低窪，許多車輛不清楚水淹相當深，紛紛開入慘遭滅頂，駕駛趕緊逃出，縣、消防局派出膠筏，總計救出超過32人，橋附近的宮廟也淹水約1樓高，3人打電話求救也獲救。

嘉市蘭井街與興中街口1間木造房屋因大雨不斷而倒塌，中山路的路面嚴重淹水，就連嘉義火車站的鐵軌也被水淹沒，被民眾拍下分享網路，「有如漂漂河」。

北台南入夜也大雨狂炸，白河區鹿寮3小時降雨達163毫米，慈明橋、河東堤防道路、頭前溪橋及甘宅橋封鎖禁止通行。

崎內里有兩處淹水嚴重，最深淹至近2公尺，一度有21名居民受困屋中無法外出，還有人爬到屋頂待救，都經過救援後順利脫困。