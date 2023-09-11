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台南新營YouBike受歡迎 爭取增設點

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
新營火車站的YouBike站點使用率，近期統計於南市272站排名第5。記者謝進盛／攝影
新營火車站的YouBike站點使用率，近期統計於南市272站排名第5。記者謝進盛／攝影

台南市目前272個YouBike站點，市府統計2月23日至7月30日的場站日均借用人次，前4名都在舊城區，第5名新營火車站，不僅溪北地區最高也擊敗一堆市區站址，有議員爭取加速在新營增設站點。市府回應，力拚年底完成全市300站，會一併評估。

「YouBike省錢又省時間，真的懶得開車了！」家住市區的陳姓警官去年調至市警局，他說起初都開車，後來發現搭火車更快更有效率，再騎共享單車到市警局對面的新營國小站點約5分鐘，很滿意這樣通勤模式。新營區林姓居民說，尖峰時段在新營車站常一車難求，應要再加快增加車輛。

新營區公所指出，新營是南市雙行政中心之一，市警局、農業局、水利局等員工通勤需求大，還有許多學生族，早期T-bike僅4站，YouBike2月啟用後已14個站點，尤其新營上月開始實施路邊停車收費後，又增加新一波使用者。

市議員蔡育輝、沈家鳳連日來請命希望增加YouBike站點，滿足大新營鄉親們需求。南市交通局認為，大眾運輸搭配公共腳踏車運具逐漸受通勤族青睞，會一併評估是否在新營多設站。

據統計，2月23日至7月30日南市YouBike場站每日平均借用人次，依序為台南車站前站1站347人、台南車站前站2站285人、成大公園179人、成大會館147人、新營車站139人、台南公園（台南轉運站）131人、大學路停車場128人、赤崁樓106人、小西門公園104人、台南二中101人。

台南 YouBike 火車站 共享單車 通勤族 腳踏車 赤崁樓

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