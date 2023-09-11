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嘉市吳鳳泳池拆除 鋼材當廢鐵賣 議員喊可惜

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
吳鳳游泳池拆除作業來到拆除鋼架部分，仍可以窺見以往游池樣貌。記者李宗祐／攝影
吳鳳游泳池拆除作業來到拆除鋼架部分，仍可以窺見以往游池樣貌。記者李宗祐／攝影

嘉義市民族國小西側公辦都更案第1期預計明年動工，大部分的地上物都已移平，僅剩吳鳳游泳池拆除中，有民眾反映工地相關鋼材、設備，若當廢鐵賣掉很可惜；嘉市議會公共工程品質督導專案小組會議時，有議員建議應重視建材、設備再利用。市府回應，有要求廠商價購拆除的鋼材。

近60年的吳鳳游泳池面積2703平方公尺，近來因風雨作業暫停。市府教育處解釋，拆除經費320萬元，拆除的標案有列入拆除完畢後廠商要另外價購這些鋼材約38萬6000元，要繳回市府，價錢有經專家鑑價，至於價購後如何運用處理，依契約市府沒有意見。

議員陳家平認為，鋼材被當作幾10萬元廢鐵賣掉十分可惜，如果善加利用，甚至可再蓋座價值2千萬元羽球場，現外界重視環境永續，建材再利用也是永續的一環，未來市府對類似拆除後可以利用的設備應多加重視。

嘉市體育場長林居璋說，吳鳳游泳池6月開始拆除，預計10月25日前拆完，最晚要在11月完工，擔心數10億元的都更案被拆除案延誤，所以也積極要求廠商要在期限內完工。

民族國小西側公辦都更案第1期吸引國城建設公司投資23億元開發，明年動工；位於民族路與吳鳳北路口的2期，今年啟動招商。

都更 議員 加利

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