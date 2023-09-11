台南安南區海砂屋近百棟 居民促拆

台南安南區安富里近百棟海砂屋透天厝是拖了40多年的爛尾樓，當年因產權糾紛，建商還未興建完成即放鴿子，地主又以未過戶屋主的土地抵扣遺產稅，部分土地被收歸國有，成為難以解決的問題；現況有的房屋已坍塌、近期更成為登革熱防疫死角，附近居民要求拆除。市府回應，已要求建商做安全鑑定，若為危險建築，就應依法拆除。

附近住戶說，海砂屋於1978年起陸續興建，但興建之時建商與地主發生糾紛，建商「放管」一走了之，由於房屋還沒蓋好，尚未交屋，致產權不清，後來地主因父親過世，繼承大筆遺產，以土地抵押3億餘元的遺產稅，致部分土地歸國有。

住戶也說，之後法院強制分割，郡安路5段52弄以南部分土地為國產署所有，以北為地主所有，現有海砂屋都位於國產署土地上，屋主僅有地上物所有權，必須繳納租金，但也因房屋只蓋一半，幾乎都無人居住。

安富里長翁健倫認為，礙於法令規定，屋主只有房屋使用權，也曾向監察院陳情但都未果，而近幾年安南區發展快速，此處接近鬧區，大片海砂屋有礙地方發展，建議建商、地主、屋主溝通，協商重建。

市議員邱昭勝說，這些海砂屋因沒人居住，除了藏汙納垢，也影響景觀，社區更發展不起來，市府應協助解決糾紛，並透過適宜手段讓社區改頭換面。

南市工務局副局長王建雄說，已和起造人對上話，要求盡快做安全鑑定，看結果如何再做進一步處理，若確定為危險建築，將依法要求拆除。

目前住在土地屬國產署的住戶說，除了當時花了近百萬元買屋，後來發生產權糾紛，他們花了快2百萬元整建，才住下來。

住在非國產署土地的張姓住戶表示，買房子花了96萬元，後來出問題，土地一直是地主的，直到3年多前法院強制分割後，每坪土地以13萬元買下，又花了300多萬元，被剝了好幾層皮。