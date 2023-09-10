嘉義縣永欽2號橋多車受困 消防隊出動橡皮艇救出32人

嘉義縣永欽2號橋今傳淹水，有多輛車泡水受困，民眾逃上車頂，消防隊員出動橡皮艇涉水救援，水深約達路旁指示牌高度，目前共救出32人，仍在持續搜救中，將逐一敲打車窗確認。此外，中埔鄉也有1輛車被沖進田裡，2人受困獲救。

台82快速道路忠和交流道下淹水嚴重，永欽2號橋今晚水深高度超過1公尺，目前封路無法通行，有多名民眾駕車受困水中，全都逃上車頂等待救援，消防人員出動橡皮艇救出受困民眾，目前共救出32人，將逐一敲打車窗，確認是否有人受困。

嘉義縣消防局表示，今晚8點獲報，水上鄉忠和交流道永欽橋下多車積水受困，派遣水上11、水上41、三和71、嘉太15、太保16、太保41、嘉太91、新港41、第三大隊及嘉義市車組，共計出動18車36人救災。

此外，中埔鄉塩館村有戶住宅車子被洪水沖入田中，有2人受困獲救，消防車嗚笛聲在暗夜雨中急駛救災，多處都發生停水、停電災情。新港鄉也有蔬菜溫室傳泡湯，水淹進溫室菜全爛，菜農直呼「溫室變成魚塭」，損失慘重心在淌血。