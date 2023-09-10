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入夜大雨狂炸台南 白河山區淹水最深近2米傳20人受困

比颱風還慘…單日降雨逾340毫米全台之冠 白河居民怨：麥擱下啦

聯合報／ 記者謝進盛／即時報導
單日降雨逾340毫米全台之冠，台南白河居民怨比颱風還慘。圖／民眾提供
單日降雨逾340毫米全台之冠，台南白河居民怨比颱風還慘。圖／民眾提供

台南地區今傍晚起雨勢明顯加大，入夜驟雨狂炸，白河山區多處傳出淹水橋梁暫時封閉，一度驚傳21人受困，所幸均已平安脫困，累積今凌晨0時至晚上10點已降下340毫米，居全台之冠，比今年來襲颱風降雨多更多，白河及東山區公所已提升為二級開設，居民哀怨拜託雨神「麥擱下啦！」

晚上這一波強降雨雨勢驚人，且集中在南市山區，白河山區多處近3時雨量都破百毫米，山區白河崎內6小時達212.5毫米，且累積今凌晨0時至晚上10點已降下340毫米，居全台之冠，崎內更有2處淹水嚴重，傳出最深近2公尺，嚇壞不少居民。

台南市長黃偉哲提醒市民朋友應提早警戒因應、遠離水域河床，也請多留意道路橋梁封閉警訊，山區民眾也請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

水利局表示，受低壓帶影響及大豪雨影響，水利局於今晚8點提升為擴大三級，並緊急調動移動式抽水機因應，白河及東山區公所已提升為二級開設。截至本日21時40分為止，本市最大10分鐘雨量為後壁區18毫米、白河區16.5毫米，最大時雨量白河區81.5毫米、後壁區56毫米，最大累積雨量白河區340毫米、東山區151毫米。

此外，依水利署網站公告，目前有曾文水庫、白河水庫、德元埤水庫、南化水庫、鏡面水庫及鹽水埤水庫等水庫洩洪中，且目前頭前溪溪水上漲並預防性封閉頭前溪橋、甘宅橋、慈明橋，也請民眾慎防坍方、落石及溪水暴漲。

單日降雨逾340毫米全台之冠，台南白河居民怨比颱風還慘。圖／民眾提供
單日降雨逾340毫米全台之冠，台南白河居民怨比颱風還慘。圖／民眾提供
單日降雨逾340毫米全台之冠，台南白河居民怨比颱風還慘。圖／民眾提供
單日降雨逾340毫米全台之冠，台南白河居民怨比颱風還慘。圖／民眾提供

白河 南化水庫 雨量 淹水

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