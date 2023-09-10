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曾文水庫入流量增 加開防淤隧道放水

中央社／ 台南10日電
曾文水庫集水區近日降雨豐沛，今天晚間蓄水率超過96%，南區水資源局原定晚間10時起由永久河道放水口調節性放水，因評估入流量提高，將於11時加開防淤隧道增加放水量。圖／南水局提供
曾文水庫集水區近日降雨豐沛，今天晚間蓄水率超過96%，南區水資源局原定晚間10時起由永久河道放水口調節性放水，因評估入流量提高，將於11時加開防淤隧道增加放水量。圖／南水局提供

曾文水庫集水區近日降雨豐沛，今天晚間蓄水率超過96%，南區水資源局原定晚間10時起由永久河道放水口調節性放水，因評估入流量提高，將於11時加開防淤隧道增加放水量。

經濟部水利署南區水資源局副局長何達夫告訴中央社記者，稍早原預定晚間10時起由永久河道放水口，以每秒50立方公尺流量調節性放水，但因水庫集水區降雨顯著，蓄水位達229公尺，距滿水位僅1公尺，評估後決定自晚間11時起加開防淤隧道放水。

何達夫表示，晚間11時起防淤隧道放水量為每秒300立方公尺，11日凌晨0時起再提升放水量至每秒600立方公尺，屆時合計放水量為每秒650立方公尺，後續視降雨情形及水庫水位，滾動檢討擬訂操作策略，並提醒民眾暫時遠離曾文溪下游地區河床，注意安全。

由於近兩年南部降雨量較少，曾文水庫上一次調節性放水是在2021年8月，當時還曾開啟溢洪道閘門大規模洩洪，此次是否有機會加開溢洪道閘門放水，有待觀察。

曾文水庫集水區 流量 水資源

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