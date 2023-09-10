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嘉義縣土石流房子被埋民眾急逃生 明出殯遺體還在屋內

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嘉義縣土石流房子被埋民眾急逃生 明出殯的遺體還在屋內

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣山區今有多處土石崩落，竹崎鄉傳出民宅遭土石掩埋。圖／文峯村長王泳焜提供
嘉義縣山區今有多處土石崩落，竹崎鄉傳出民宅遭土石掩埋。圖／文峯村長王泳焜提供

嘉義縣今天下午豪大雨不斷，竹崎鄉傳民宅遭土石掩埋，人員都已緊急逃生，但隔天要出殯的遺體還在屋內，村民急忙向村長王泳焜通報，隔天就要出殯，盼協助將冰櫃抬出來，但因山區大雨有走山疑慮，機具不願冒險上山，目前仍在協調中。

竹崎鄉文峯村長王泳焜說，有戶村民家中辦喪事，位在較山上約海拔4、5百公尺，原訂明天要出殯，沒想到今天山上下大雨土石流，幾乎已掩埋1層樓高，冰櫃還在家中需開挖尋找，但單獨一戶沒有機具願意上山，會盡力協助。

竹崎鄉長曾亮哲說，竹崎鄉山腳下約10多戶民宅遭泥流入侵，因民宅比馬路高度低1公尺，去年已增加水溝逕流量，但今天瞬間雨量太大，仍有泥流沖進民宅，高度約20公分，未來擬再找一條更低的水溝，避免土石再流進民宅。

嘉義縣山區今有多處土石崩落，竹崎鄉傳出民宅遭土石掩埋。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣山區今有多處土石崩落，竹崎鄉傳出民宅遭土石掩埋。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣山區今有多處土石崩落，竹崎鄉傳出民宅遭土石掩埋。圖／文峯村長王泳焜提供
嘉義縣山區今有多處土石崩落，竹崎鄉傳出民宅遭土石掩埋。圖／文峯村長王泳焜提供
嘉義縣山區今有多處土石崩落，竹崎鄉傳出民宅遭土石掩埋。圖／文峯村長王泳焜提供
嘉義縣山區今有多處土石崩落，竹崎鄉傳出民宅遭土石掩埋。圖／文峯村長王泳焜提供

嘉義 雨量

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