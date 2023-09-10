嘉義縣山區8處土石崩落封路 阿里山鄉9月11日停班停課

嘉義縣豪大雨不斷，番路鄉、中埔鄉、新港鄉、水上鄉等地累積雨量已逾200毫米，縣府公告，阿里山鄉9月11日停班停課，番路鄉大湖國小9月11日停班停課；另，中埔鄉、竹崎鄉及番路鄉等8處土石崩落，目前無法通行，需待明早搶通。

中埔鄉中崙四號橋上游大湖底溪支流發生土石流，台3線300K+890處道路因土石流溢流中斷，無法通行，目前工務段人員已將道路封鎖。

中埔鄉中崙4號橋往大埔方向、石子湖段，有部分土石崩落，道路封鎖中，附近住戶皆已撤離，預計明天上午搶通道路。

番路鄉公田村「嘉130線5K+800處落石無法通行，暫時道路封閉」預計9月11日（一）上午搶通道路。

縣道竹崎166線66.5k處落石無法通行，暫時道路封閉，預計9月11日（一）上午搶通道路。

番路鄉大湖村「嘉159甲線約21K處落石及淹水無法通行，暫時道路封閉」預計9月11日（一）上午搶通道路。

番路鄉新福村「嘉126-2線落石無法通行，暫時道路封閉」預計9月11日（一）上午搶通道路。

番路鄉觸口村往大湖村「嘉124線2.8K~6.5K（與嘉159甲線交叉口水牛意象處）暫時道路封閉段」預計9月11日（一）上午搶通道路。