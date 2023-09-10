嘉義地區多處積水 中埔多輛車拋錨駕駛受困

受低壓帶影響，嘉義地區今天下午2時後下大雨，導致國道1號嘉義交流道路段、嘉義縣民雄鄉、新港鄉等地淹水，中埔鄉鹽館地區有多輛車拋錨、多名駕駛受困，消防人員趕抵救援。

中央氣象局表示，今天台灣仍然受到低壓帶影響，加上午後對流旺盛，中南部地區仍有局部大雨或豪雨發生，預估降雨仍會持續到晚間才減緩。

嘉義市府工務處長蘇文崎接受媒體訪問時表示，下午3時起下起暴雨，3小時雨量就破100毫米，積水最高達20多公分，市府立即調派抽水機因應，積水已逐漸消退。

嘉義市北鎮派出所員警到北港路管制車輛進入積水區域，隨積水消退，雙向各開放1個車道通行，員警持續在現場進行交通疏導。

嘉義縣消防局長蔡建安說，中埔鄉鹽館地區水深最高50公分，有多輛車拋錨，消防人員已趕抵現場，協助駕駛脫困。

民進黨嘉義縣議員黃啟豪指出，新港地區今天下午時雨量破100毫米，造成新港鄉市區和北崙村等處積水，相關單位立即啟動新港鄉公園內的抽水站，積水漸漸退去。嘉義縣有民眾表示，下午路過民雄鄉大崎村，路面積水嚴重，車輛路過時濺起陣陣水花。