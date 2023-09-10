曾文水庫蓄水率逾95% 晚間10時起調節性放水

曾文水庫受近日降雨挹注，今晚蓄水率已超過95%，南區水資源局決定自晚間10時起進行調節性放水，自永久河道放水口放水，放水量每秒50立方公尺。

經濟部水利署南區水資源局副局長何達夫告訴中央社記者，考量曾文水庫今天進水量約每秒764立方公尺，水位超過228公尺，預計晚間10時起以每秒50立方公尺放水量，自永久河道放水口執行調節性放水，呼籲民眾遠離下游河床，注意安全，後續操作策略將視降雨情形及水庫水位滾動檢討。

南區水資源局晚間7時觀測資料顯示，曾文水庫集水區今天累積雨量115.3毫米，水庫蓄水量4億8254萬立方公尺，蓄水率95.2%，相連通的烏山頭水庫蓄水量7379萬立方公尺，蓄水率93.16%。