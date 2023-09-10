台南分析企圖自殺這原因占4成 用音樂籲重視心理健康

今天是「世界自殺防治日」，台南市衛生局舉辦「讓生命發光~唱活人生音樂會暨心理健康月啟動記者會」，用音樂讓市民一起重視心理健康的議題，關心自己也關心周遭親朋好友，進而達到憂鬱症防治及自殺防治的目標。

現代人的生活充滿各式各樣的壓力，如果沒有適當的抒發方式容易埋下自殺的念頭或是成為自殺傾向的人，衛生局統計去年自殺企圖者2701人中，自殺原因不論男女皆以感情、家人間或人際關係約4成、求助心理諮商1697人，困擾原因也以感情、家人間或人際關係占33.4%，其次人際與職場工作壓力問題16.8%、親子教養問題11.6%。

南市衛生局指出，近年來，青少年心理健康議題備受重視，尤其在自殺事件發生年齡族群，青少年族群有略上升趨勢，鼓勵家長多關心青少年朋友，以親子陪伴取代網路使用，提醒大家要重視心理健康問題，遇到困難要勇敢求助。

「心理健康才是真正健康」，為倡議民眾關注心理健康，世界衛生組織訂9月10日為「世界自殺防治日」、10月10日為「世界心理健康日」，南市鑒於新冠肺炎疫情以來，許多人在生活中遭受到挫折與打擊，面對隔離、確診的不安，導致焦慮沮喪，為此，辦理一系列心理健康促進宣導與活動，今天則舉辦「讓生命發光~唱活人生音樂會」邀請玫瑰墓樂團演出，用音樂愉悅心靈。

衛生局提供42處免費心理諮詢駐點服務，且為了方便服務上班族，也提供晚間諮商時段，藉由心理師陪伴傾聽讓心情獲得撫慰與支持，讓專業心理師一起陪伴，讓壓力可以找到適當的出口，上班時間撥打衛生局預約電話（06）3352982。另衛生局今年成立北區、鹽水區及善化區社區心理衛生中心，也提供市民就近諮詢，諮詢電話分別為（06）7003627及7003631。衛生福利部提供24小時免費的安心專線1925（依舊愛我）。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980