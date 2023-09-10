快訊

嘉縣大雨淹水3幼犬傳遭沖走 飼主哭喊：連眼睛都還沒張開

基泰建設董座辭職只露面5分鐘 蔣萬安批：現在不是離開的時刻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南YouBike這站借用率擠入第5打敗市區多站 地方籲再增點

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市公共腳踏車微笑單車YouBike今年2月啟用迄今，新營火車站在全市迄今272站中排名第五，不僅是南市溪北地區使用率最高，也打趴市區一些鬧區站址，讓交通局相當意外。記者謝進盛／攝影
南市公共腳踏車微笑單車YouBike今年2月啟用迄今，新營火車站在全市迄今272站中排名第五，不僅是南市溪北地區使用率最高，也打趴市區一些鬧區站址，讓交通局相當意外。記者謝進盛／攝影

南市公共腳踏車微笑單車YouBike使用率爆黑馬，新營火車站在全市迄今272站中排名第5，除是南市溪北地區使用率最高，也打趴舊城區市區鬧區許多站址，讓交通局相當意外，隨著新營區實施路邊停車收費，預估使用率還會再創新高，地方爭取加速增加站點。

根據市府交通局統計，今年2月23日至7月30日止，南市YouBike場站日均量（借用人次）前10名依序如下：台南車站（前站一）日均量347.4、台南車站（前站二）285.3、成大公園179.2、成大會館147.5、新營車站139、台南公園（台南轉運站）131、大學路停車場128.1、赤崁樓106.9、小西門公園104、台南二中101.9。當中原縣區僅新營入榜，且利用率更高於預期使用率高的永康、善化、新市區，甚至大台南重要交通轉運中心台南轉運站都還排名在新營車站後。

新營區公所說，新營是南市雙行政中心之一，市府警察局、農業局、水利局上下班公務人員通勤需求大，更有不少機關及通勤學生族需求，早期T-bike站址設立時間慢且僅有4站，使用率不高。南市U-bike今年2月啟用後，建置站點加快，已有14個站點，且今年底前前半小時免費，使用率節節升高，新營區上月開始實施路邊停車收費後，又增加新一波使用者。

「這樣省錢又省時間，真的懶得開車了。」家住南市救市區陳姓警官去年調至市警局，他說一開始都會開車，後來發現搭火車時間更快更有效率，且站外就有U-bike，騎到市警局對面的新營國小站點約5分鐘，「省錢又省時間」，很滿意這樣通勤模式。

新營區林姓區民說，上下班尖峰時段在新營車站常一車難求，應要再加快增加車輛，市議員蔡育輝、沈家鳳日來也為地方請命，希望增加據點，滿足大新營鄉親們需求。

交通局認為，大眾運輸搭配公共腳踏車運具，正逐漸受到通勤族青睞，力拚今年底完成全市300站目標。

南市公共腳踏車微笑單車YouBike今年2月啟用迄今，新營火車站在全市迄今272站中排名第五，不僅是南市溪北地區使用率最高，也打趴市區一些鬧區站址，讓交通局相當意外。記者謝進盛／攝影
南市公共腳踏車微笑單車YouBike今年2月啟用迄今，新營火車站在全市迄今272站中排名第五，不僅是南市溪北地區使用率最高，也打趴市區一些鬧區站址，讓交通局相當意外。記者謝進盛／攝影

台南 火車站 腳踏車

延伸閱讀

南市賓士車自撞夫妻雙亡3傷 疑車速過快大雨打滑失控

港大、教大迎新營連爆非禮、強暴 李家超：零容忍

搭火車接駁走路不方便 汐止大同路三段要設YouBike站

玩吹奶、滿地保險套 港大護理系迎新營再爆8宗罪

相關新聞

台南市本土登革熱增206例 累積5462例 天溝、空屋是防疫死角

台南市今天新增本土登革熱206例，累積已達5462例，市府與疾病管制署機動防疫隊聯手出擊，發現老舊社區地下室和天溝，躲著...

台南YouBike這站借用率擠入第5打敗市區多站 地方籲再增點

南市公共腳踏車微笑單車YouBike使用率爆黑馬，新營火車站在全市迄今272站中排名第5，除是南市溪北地區使用率最高，也...

雨炸雲林北港市中心 店家怨:逢雨淹水已成日常

雲林縣北港地區今天下午約5點突然雷電交加，暴雨急炸，許多人來不及避雨，位於市區中心的大同路與文化路周圍因宣洩水不及，最高...

雲林海水倒灌提升為國家級治理 應急工程近期先行施工

針對氣候與海岸地形變遷，造成雲林沿海水倒灌嚴重，中央政院由政務員委吳澤成跨部會邀集地方協商，並依循各方意見作出三項結論，...

大潮又大雨 台南古廟普渡驚見鹿耳門溪土堤崩塌

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟今天在鹿耳門溪旁「古廟地堀」普渡，卻發現古廟遺址紀念碑外的土堤嚴重崩塌，古廟紀念碑地基岌岌可...

大雨不斷！嘉義交流道出現積水 低窪地區防範積淹水

嘉義地區從昨天深夜起大雨不斷，上午白天稍停稍，但下午2點多又開始下大雨，嘉義市區開始積淹水警訊，中山高國道1號嘉義交流道...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦