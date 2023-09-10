台南YouBike這站借用率擠入第5打敗市區多站 地方籲再增點

南市公共腳踏車微笑單車YouBike使用率爆黑馬，新營火車站在全市迄今272站中排名第5，除是南市溪北地區使用率最高，也打趴舊城區市區鬧區許多站址，讓交通局相當意外，隨著新營區實施路邊停車收費，預估使用率還會再創新高，地方爭取加速增加站點。

根據市府交通局統計，今年2月23日至7月30日止，南市YouBike場站日均量（借用人次）前10名依序如下：台南車站（前站一）日均量347.4、台南車站（前站二）285.3、成大公園179.2、成大會館147.5、新營車站139、台南公園（台南轉運站）131、大學路停車場128.1、赤崁樓106.9、小西門公園104、台南二中101.9。當中原縣區僅新營入榜，且利用率更高於預期使用率高的永康、善化、新市區，甚至大台南重要交通轉運中心台南轉運站都還排名在新營車站後。

新營區公所說，新營是南市雙行政中心之一，市府警察局、農業局、水利局上下班公務人員通勤需求大，更有不少機關及通勤學生族需求，早期T-bike站址設立時間慢且僅有4站，使用率不高。南市U-bike今年2月啟用後，建置站點加快，已有14個站點，且今年底前前半小時免費，使用率節節升高，新營區上月開始實施路邊停車收費後，又增加新一波使用者。

「這樣省錢又省時間，真的懶得開車了。」家住南市救市區陳姓警官去年調至市警局，他說一開始都會開車，後來發現搭火車時間更快更有效率，且站外就有U-bike，騎到市警局對面的新營國小站點約5分鐘，「省錢又省時間」，很滿意這樣通勤模式。

新營區林姓區民說，上下班尖峰時段在新營車站常一車難求，應要再加快增加車輛，市議員蔡育輝、沈家鳳日來也為地方請命，希望增加據點，滿足大新營鄉親們需求。