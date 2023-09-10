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台南市本土登革熱增206例 累積5462例 天溝、空屋是防疫死角

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府加強空屋稽查，防病媒蚊孳生。圖／南市衛生局提供
台南市政府加強空屋稽查，防病媒蚊孳生。圖／南市衛生局提供

台南市今天新增本土登革熱206例，累積已達5462例，市府與疾病管制署機動防疫隊聯手出擊，發現老舊社區地下室和天溝，躲著病媒蚊，緊急僱工以用高壓水柱清天溝淤泥，並投藥防範病媒蚊再次孳生。也清查出各行政區有200至近千筆空屋空地都是病媒蚊孳生處，已舉發240件。

台南市登革熱防治中心表示，今天新增206例，以安南區56例最多，其次是東區46例，永康區28例，北區26例，南區20例，中西區11例，仁德區7例，安平區5例，歸仁區4例，善化區、新市區及學甲區各1例，最小感染年齡是4歲，最年長為94歲。

南市疫情嚴峻，為澈底找出隱藏孳生源，市府各局處與疾病管制署機動防疫隊，針對持續新增確診病例里別，加強社區孳生源稽查，發現許多社區最主要的病媒蚊孳生源躲藏在地下室和天溝，上周防疫機動隊就在南區一老舊社區天溝查獲大量病媒蚊孑孓。

分析認為，有許多老舊社區因屋齡較久，容易發生地下室及天溝因結構設計不良或排水孔淤積阻塞導致積水的情況，加上近期時有強降雨，便形成絕佳的病媒蚊繁殖大溫床。為此，南區區公所緊急僱工運用高壓水柱沖洗天溝淤泥並投藥防範病媒蚊孳生。

南市各區公所近期嚴格落實轄內空屋空地登革熱稽查，經盤點各區空屋空地數量，各區從200多處到近千處，因許多空屋空地年久失修、乏人管理，致孳生源藏於其中。因此，南市府針對空地廢棄物堆積情況將逕行舉發，移送環保局依廢棄物清理法開罰，若查獲病媒蚊孳生源則移送衛生局依傳染病防治法開罰，無勸導改善期，截至今日已舉發240件。

登革熱防治中心主任蘇世斌提醒，防治登革熱沒有其他捷徑，惟有落實孳清再孳清，籲請市民澈底落實「巡、倒、清、刷」，共同配合市府防疫措施，攜手齊心守護台南健康家園。

台南市政府加強空屋稽查，防病媒蚊孳生。圖／南市衛生局提供
台南市政府加強空屋稽查，防病媒蚊孳生。圖／南市衛生局提供

病媒蚊 登革熱 台南

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