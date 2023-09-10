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雲林海水倒灌提升為國家級治理 應急工程近期先行施工

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林萡子寮港海水倒灌嚴重，中央跨部會和地方開會研議，作出應急及中長期治理計畫的結論，期能有效解決雲林沿海漂沙和淹水問題。記者蔡維斌／攝影
雲林萡子寮港海水倒灌嚴重，中央跨部會和地方開會研議，作出應急及中長期治理計畫的結論，期能有效解決雲林沿海漂沙和淹水問題。記者蔡維斌／攝影

針對氣候與海岸地形變遷，造成雲林沿海水倒灌嚴重，中央政院由政務員委吳澤成跨部會邀集地方協商，並依循各方意見作出三項結論，即清淤、延伸萡子寮港北堤，至於整個海岸線治理，則納入國家級「防止外傘頂洲沙灘流失整體防護計畫」中，雲林縣水利處表示，清淤經費已獲補助，在加高北堤未施工之前，期能先行進行內碼頭防洪牆的設置，以避免海水天天入侵，影響漁民作業。

針對雲林縣子寮漁港連日發生嚴重海水倒灌，衍生雲林海岸嚴重變遷問題，行政院公共工程委員會主委吳澤成日前邀水利署、漁業署及雲林縣府召開「雲林萡子寮漁港淤積及淹水問題改善方案」會議，共商對策。

與會的立委蘇治芬指出，雲林沿海地層下陷嚴重，造成地勢低窪，尤其萡子寮漁港像是一個海堤的大缺口，大潮時海水直灌而入，也造成漁港淤沙嚴重，她認為可利用淤積的沙，讓海岸線陸域化，既可防止海水倒灌，也能解決港口淤積的問題。

經各部會與縣府溝通後中央地方達成共識並作成3項結論，吳澤成指示各部會分頭辦理，以有效治理漁港淤積及淹水，先由中央補助250萬元規畫港域清淤，讓船隻可通行；有關漁港北側防波堤延長案，雲林縣府已完成初步數值模擬試驗，後續請漁業署輔導縣府，依現況海岸地形及漂沙，辦理防波堤延長方案水工模型實驗，作為整堤參考。

至於雲林海岸線陸域化、潟湖水域變小及港口淤積問題，也請營建署等相關單位彙整資料，1個月內研擬改善對策，納入「防止外傘頂洲沙灘流失整體防護計畫」中滾動檢討。

雲林縣水利處長許宏博指出，遠中近3項治理結論，他也表認可，只是目前漁港區仍天天淹水，緊急清淤雖已著手規畫，但他認為在北堤延伸之前，希望中央能協助在內碼頭先築設防洪牆，加高碼頭堤岸約2.56公尺應急，讓海水不再入侵。至於未來北堤延伸縣府已委託海洋大學完成電腦數值模擬實驗，將來如能提升更高階的水工模型實驗，尤其提升為國家級治理，對因應氣候及大自然變帶來的遷海水倒灌防護將更加鞏固，縣府會全力配合。

雲林萡子寮港海水倒灌嚴重，中央跨部會和地方開會研議，作出應急及中長期治理計畫的結論，幾天來從空中俯瞰港域的海水仍經常溢堤淹水，解決水患刻不容緩。記者蔡維斌／翻攝
雲林萡子寮港海水倒灌嚴重，中央跨部會和地方開會研議，作出應急及中長期治理計畫的結論，幾天來從空中俯瞰港域的海水仍經常溢堤淹水，解決水患刻不容緩。記者蔡維斌／翻攝
雲林萡子寮港海水倒灌嚴重，中央跨部會和地方開會研議，作出應急及中長期治理計畫的結論，期能有效解決雲林沿海漂沙和淹水問題。記者蔡維斌／攝影
雲林萡子寮港海水倒灌嚴重，中央跨部會和地方開會研議，作出應急及中長期治理計畫的結論，期能有效解決雲林沿海漂沙和淹水問題。記者蔡維斌／攝影
行政院由公共工程主委吳成澤召開跨部會和地方研議如何解決雲林海水倒灌問題。記者蔡維斌／翻攝
行政院由公共工程主委吳成澤召開跨部會和地方研議如何解決雲林海水倒灌問題。記者蔡維斌／翻攝

雲林 碼頭 吳澤成

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