雲林海水倒灌提升為國家級治理 應急工程近期先行施工

針對氣候與海岸地形變遷，造成雲林沿海水倒灌嚴重，中央政院由政務員委吳澤成跨部會邀集地方協商，並依循各方意見作出三項結論，即清淤、延伸萡子寮港北堤，至於整個海岸線治理，則納入國家級「防止外傘頂洲沙灘流失整體防護計畫」中，雲林縣水利處表示，清淤經費已獲補助，在加高北堤未施工之前，期能先行進行內碼頭防洪牆的設置，以避免海水天天入侵，影響漁民作業。

針對雲林縣子寮漁港連日發生嚴重海水倒灌，衍生雲林海岸嚴重變遷問題，行政院公共工程委員會主委吳澤成日前邀水利署、漁業署及雲林縣府召開「雲林萡子寮漁港淤積及淹水問題改善方案」會議，共商對策。

與會的立委蘇治芬指出，雲林沿海地層下陷嚴重，造成地勢低窪，尤其萡子寮漁港像是一個海堤的大缺口，大潮時海水直灌而入，也造成漁港淤沙嚴重，她認為可利用淤積的沙，讓海岸線陸域化，既可防止海水倒灌，也能解決港口淤積的問題。

經各部會與縣府溝通後中央地方達成共識並作成3項結論，吳澤成指示各部會分頭辦理，以有效治理漁港淤積及淹水，先由中央補助250萬元規畫港域清淤，讓船隻可通行；有關漁港北側防波堤延長案，雲林縣府已完成初步數值模擬試驗，後續請漁業署輔導縣府，依現況海岸地形及漂沙，辦理防波堤延長方案水工模型實驗，作為整堤參考。

至於雲林海岸線陸域化、潟湖水域變小及港口淤積問題，也請營建署等相關單位彙整資料，1個月內研擬改善對策，納入「防止外傘頂洲沙灘流失整體防護計畫」中滾動檢討。