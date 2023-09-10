台南南山公墓基督幼兒墓園將遷葬 民間團體提報古蹟審議

台南南區南山公墓基督教墓地為私人墓地，園內有一區幼兒墓園，坐落園區第二區第9至11排，共有32門墓塚，有台灣、日本、英國人的孩子，最小下葬年齡僅僅只有出生一天的嬰兒。不過墓園管理委員會4月1日公告欲將此範圍規劃樹葬植存區，最快10月遷葬。守護南山公墓青年陣線等相關團體認為，這些墓塚見證早年台灣歷史，故提報古蹟審議，希望刨除前確認歷史價值，訴求保留三排幼兒墓園原貌。台南市府文資處表示，收到提報資料後會成立專案小組前往現地做文化價值評估。

占地近100公頃南山公墓遷葬備受地方關注，市府規劃5區共30.87公頃遷葬，不過為配合公墓文化資產調查作業，遷葬作業暫停執行。

不過南山公墓中有兩成屬於私人墓地，其中基督教墓地如是，占地2公頃分10區墓園、5處納骨牆，如英國牧師巴克禮就長眠在第2區第8排。而在巴克禮墓後的三排是幼兒墓園，總共有32門墓塚約40名幼兒安葬此處。今年兒童節前，守護南山公墓青年陣線前往基督教墓地，為無人祭拜兒童墓獻花，卻發現基督教墓地管理委員會公告，第2區第9至11排將規劃樹葬植存區，最快10月起會將這一區的墳墓全部刨除，起掘安置到墓區邊緣的納骨牆內，令大家十分驚訝。

守護南山公墓青年陣線指出，此地墓塚型結合西洋、漢及日式，反映時代特色，1943年從三分子墓地遷移過來，與巴克禮牧師、涂為霖牧師等歷史名人同葬，一旦移入統一方格的納骨牆，十分可惜。於是和教師應援團、重現府城水文促進會等合作，進行「台灣基督長老教會早逝信徒墓群」紀念建築的提報。6日已送文件提報幼兒墓園全數32門墓塚，希望在刨除前確認歷史價值，更訴求能夠將三排幼兒墓園全貌保留，24日也將與墓地管委會主委見面，爭取是否有轉圜的空間。

守護南山公墓教師應援團執行祕書劉延晃表示，此地最早的墓塚，是清末來台傳教的彼得醫師二女兒，署名「安二女英之墓」，年代為1891年，墓碑橫額寫著「大英」，可能是全台唯一清代外國孩子在台灣的墓塚。劉延晃還說，更特別是「高善善墓塚」，他是府城名人高再得醫師三兒子高俊傑的兒子，出生僅僅一天就過世，墓塚與父親高俊傑、母親高孫發一起合葬。