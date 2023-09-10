南部鬧血荒 台南市計程車教育輔導協會辦捐血救人一命

南部地區受到颱風蘇拉、海葵影響，民眾普遍捐血意願降低，台南市計程車教育輔導協會今天號計程司機及親朋好友，上午9點至下午5點，在中西區西和路、民權路口舉行捐血活動，吸引許多人熱烈響應。

捐血中心表示，受到蘇拉及海葵雙颱影響， 民眾出門捐血意願不高，截至昨天9日下午，南部地區嘉南、高屏、澎東地區醫療用血僅不足3天的血液庫存，但每天醫院的需求量卻需要2100袋，如不趕緊補充醫療所需的血液，最快本週南部地區的醫療血庫將會耗盡。

台南市計程車輔導協會理事長王俊傑說，協會為響應「捐血一袋、救人一命」的精神，特在一周前便號召舉辦公益捐血活動，除70名會員們熱烈響應外，並邀請會員親朋好友加入挽袖捐血。今天期望能有200袋，共5萬CC鮮血能夠應急。