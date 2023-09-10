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游池鋼材拆除後當廢鐵賣 議員：可惜

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
吳鳳游泳池拆除作業來到拆除鋼架部分，仍可以窺見以往游池樣貌。記者李宗祐／攝影
吳鳳游泳池拆除作業來到拆除鋼架部分，仍可以窺見以往游池樣貌。記者李宗祐／攝影

嘉義市政府「民族國小西側公辦都更案」，第一期預計明年動工，大部分的地上物都已拆除，只剩吳鳳游泳池拆除中，有民眾向議員反映這些鋼材、設備甚至可以再造座千萬元羽球場，以數十萬元當作廢鐵賣掉很可惜；市府教育處表示，拆下的鋼材再賣給廠商，已包含在拆除工程案內。

日前市議會公共工程品質督導專案小組會議上，議員陳家平對於吳鳳游泳池拆除後這些鋼材被當作幾十萬元廢鐵賣掉十分可惜，如果善加利用甚至可以再蓋座價值2千萬元羽球場。現在大家重視環境永續，建材再利用也是永續的一環，以後市府對於類似這些拆除後可以利用的設備應多加重視。

教育處表示，當時的拆除標案已將後續拆除的鋼材一併列入在內，拆除完畢後，廠商要另外價購這些鋼材約40萬元，價錢也是經專家鑑價。廠商價購這些拆除後的鋼材後要如何運用處理，是當作廢鐵？或再加以利用？依契約市府沒有意見。

吳鳳游泳池拆除經費320萬元，預計在今年10月25日前拆除完畢，近來因風雨關係作業暫停，工地圍上圍籬，民眾仍可以窺看完整的鋼構架貌，對鋼材被當作廢鐵賣感到可惜。

吳鳳游泳池成立於1963年，興建於嘉義市吳鳳北路36巷5號，2000年增建鋼構屋頂，面積2703平方公尺，場內設施有泳池50*25公尺、觀眾席、辦公室。吳鳳游泳池陪伴嘉義人渡過近1甲子寒暑，在以前公立游泳池少之又少的年代，是嘉義人消暑游泳的好去處。

嘉義市政府推動中彰投雲嘉首件「民族國小西側公辦都更案」，第一期吸引國城建設公司投資23億元開發，明年動工；今年啟動二期招商，基地將打造滿足老青幼三代全齡宜居住宅，促進舊城商業再發展「文化學園商城」，以及補足在地需求形塑「多元照顧」公益場域，明年第一季招商。

吳鳳游泳池圍籬內拆除作業預計今年10月25日前完成。記者李宗祐／攝影
吳鳳游泳池圍籬內拆除作業預計今年10月25日前完成。記者李宗祐／攝影
民眾經過民族國小時仍可以窺看吳鳳游泳池鋼架結構。記者李宗祐／攝影
民眾經過民族國小時仍可以窺看吳鳳游泳池鋼架結構。記者李宗祐／攝影

嘉義 都更 議員

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