台南愛心總鋪師再度榮獲必比登推介 說思慕魚煮五柳枝

愛心總鋪師蔡瑞成在台南市安南區經營的「東香台菜海味料理」，今年再度榮獲必比登推介店家，區長魏文貴今天代表市長黃偉哲前往張貼祝賀紅榜。他表示，安南區有非常多隱身於巷弄間的平民美食，區公所規畫「安南就醬玩」，推出好吃又好玩的輕旅行路線，歡迎大家遊台江，輕鬆好玩無負擔。

蔡瑞成從小跟父親辦桌，求學階段學習美工，但對於烹飪懷有極大的熱情，畢業後先至西餐廳學習，數年後回到家鄉專心致力於台菜料理的製作，在保持傳統的脈絡下注入創新作法，對於食材來源更是講究，如淺坪養殖的虱目魚、吃藍藻的藍鑽蝦、來自基隆八斗子燈照船捕獲的透抽、關廟地區的竹筍、新鮮的溫體雞腿等，每樣食材都能娓娓道出溯源處，更連續多年獲得行政院農委會認證的「三星溯源餐廳」。

妻子郭燕秋也與丈夫共同投入台菜世界，是蔡瑞成的最佳夥伴，夫妻倆熱心公益，常煮食分享弱勢，也曾至日本煮烹傳遞來自台灣愛的味道。

蔡文貴說，「東香」陳設典雅，料理色、香、味俱全，搭配講究的器皿，讓客人在乾淨優雅的用餐環境中放心地享用平價美食，或許是連續獲得必比登推介店家的因素之一吧。

蔡瑞城說，思慕魚煮五柳枝這道老菜，調味與口感考驗著功夫，黃金比例的酸甘甜和濃稠度，讓人回味。鳳梨栗子扣全雞也稱南靖封雞，結合在地食材鳳梨、梅露入菜，全雞先燙再炸後滷最後進蒸籠蒸，美味就靠繁複工序層層堆疊出來。另外芋泥紫金雞腿、海鮮烘蛋、私房料理都是水準之上，絕對值得細細品嘗。

魏文貴表示，安南區有非常多隱身於巷弄間的平民美食，區公所針對台江美食、景點資訊，規畫「安南就醬玩」推出好吃又好玩的輕旅行路線，在媒體、部落客、IG客、短影音，共同串聯宣傳，提升區內美食店家及觀光產業效益，也歡迎大家遊台江。