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台南「台語月」 4詩人齊聚吟唱台語詩歌之美

中央社／ 台南9日電

台南市9月「台語月」，向陽、林央敏、路寒袖、陳明仁等4名詩人，今天齊集東區奇蘭園第一屆台語詩歌音樂會，以現代詩到古漢語詩詞的台語朗誦，展現台灣本土文化之美。

筆名「鹿耳門漁夫」的台語七字仔詩人蔡奇蘭設立「奇蘭園」，今天在東區裕忠三街的奇蘭園台語文學會館舉行第一屆台語詩歌音樂會。由向陽朗讀「阿爹的飯包」，林央敏朗讀「毋通嫌台灣」，路寒袖朗讀「春天的花蕊」、陳明仁朗讀「故鄉的田園」等詩歌。

此外，音樂會也集結黃南海、施炳華、董峰政、陳景昭、劉惠蓉、許縣溪文化園區等著名台語詩文界創作與愛好者，滿堂吟詩做賦，風流文雅，令人大呼過癮。列席的台南市副市長葉澤山，期許透過音樂會讓台語文化更欣欣向榮，蓬勃發展。

蔡奇蘭表示，府城台南歷史悠久，繼承一府二鹿三艋舺時代的厚重文化傳統，堪稱是以詩歌打造而成的城市，正如文學大師葉石濤筆下所述，是個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方。

今天台語音樂會將喚起人們對日漸希微台語現狀的關心，也希望傳承400年台南台語文化傳統，讓更多人認識台語詩歌之美，台語文化得以持續流傳下去。

台語 台南

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