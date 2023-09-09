快訊

身體欠安？元老不滿？中印緊張？習近平缺席G20峰會的種種猜想

王力宏開唱哽咽曝離婚心境 飆淚喊話：我們重新開始吧

宣戰基泰！北市府聲請假扣押6195萬 下波聲請金額恐破億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南遊艇生活節雨中登場 免費坐遊艇體驗海洋魅力

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市副市長葉澤山（右）參加台南國際遊艇生活節，登遊艇參觀。圖／南市府提供
台南市副市長葉澤山（右）參加台南國際遊艇生活節，登遊艇參觀。圖／南市府提供

台南市政府推廣遊艇觀光，首度舉辦「2023台南國際遊艇生活節」，今、明兩日於亞果台南安平遊艇碼頭登場。活動內容精彩豐富，包含文創市集、遊艇體驗、遊艇論壇、港濱演唱會，現場除可免費登艇參觀，每日更有200名額免費搭遊艇。

觀旅局表示，海洋是台的發展重點之一，市府團隊與中央交通部航港局、港務公司攜手帶領台南平穩航行，期盼安平遊艇碼頭成為台南觀光新亮點，相信對於帶動地方經濟、增加就業機會以及開拓觀光發展等，都會有非常正面的效果。

活動現場邀請音樂人林昱君Ludy Lin、溫室雜草、海豚刑警等人進行表演，首日由超人氣雙人組南西肯恩壓軸演唱。民眾可以在草坪上品嘗美食，享受海風和音樂的融合，沉浸在台南港灣碼頭的海洋魅力中。

觀旅局長林國華表示，此次遊艇生活節以亞果台南安平遊艇碼頭為中心，結合海洋教育、遊艇觀光以及文化活動辦理，打造遊艇旅遊新風貌，鼓勵民眾親近海洋、擁抱海洋，認識台南的海洋文化。為推廣遊艇觀光，特別安排遊艇體驗活動讓民眾登船參觀，希望透過相關遊憩體驗活動，親自感受遊艇的迷人魅力。

觀旅局表示，遊艇被認為是昂貴、高端的休閒活動，但近年來海上遊艇遊憩活動愈來愈受歡迎，且相關產業愈來愈受到政府重視。為了響應政府對於海洋活動的支持，台南安平的樂活海洋學院特別捐贈帆船「樂活號」給南台科技大學，搭起海洋休憩產業產學合作的橋梁。將來南台科技大學計畫籌辦海洋休閒系所，將海洋教育向下紮根，為台南海洋遊憩產業培養更多專業人才，奠定產業基礎並加速發展。

台南市政府推廣遊艇觀光，首度舉辦「2023台南國際遊艇生活節」，今、明兩日於亞果台南安平遊艇碼頭登場。圖／南市府提供
台南市政府推廣遊艇觀光，首度舉辦「2023台南國際遊艇生活節」，今、明兩日於亞果台南安平遊艇碼頭登場。圖／南市府提供
台南安平的樂活海洋學院捐贈帆船「樂活號」給南台科技大學，搭起海洋休憩產業產學合作的橋梁。圖／南市府提供
台南安平的樂活海洋學院捐贈帆船「樂活號」給南台科技大學，搭起海洋休憩產業產學合作的橋梁。圖／南市府提供

遊艇 台南 碼頭

延伸閱讀

軟實力…大鵬灣帆船生活節魔幻夜景 奪美國繆思設計大獎金獎

台南安平四草大橋驚傳女子落水 消防人員救起送醫

台南打造遊艇觀光海洋城市 坐遊艇、看演唱會、逛市集

遊艇觀光正夯！南市公告航線推一把 緊抓暑假尾巴吸客

相關新聞

台南登革熱新增274累積5256例 關鍵2周要撐住

台南市今天新增本土登革熱274例，累積總數已5256例，各級學校陸續開學，市府請學校全面動員，澈底落實環境清消及孳生源清...

台南遊艇生活節雨中登場 免費坐遊艇體驗海洋魅力

台南市政府推廣遊艇觀光，首度舉辦「2023台南國際遊艇生活節」，今、明兩日於亞果台南安平遊艇碼頭登場。活動內容精彩豐富，...

黃偉哲到新加坡行銷台南美食 大排長龍引動味蕾

台南市長黃偉哲今天前往新加坡行銷台南農漁產加工食品，於中峇魯廣場的李來呷台灣餐廳舉辦「台南農特產品試吃推廣活動」，我國駐...

嘉義縣山海義警競賽登場 兄弟姊妹切磋技術展警民同心

嘉義縣義勇警察及山地義勇警察觀摩競賽今天在嘉縣立體育館登場，各鄉鎮市義勇警察組隊展開搬運物資、救援傷患、搶救心跳及沙包堆...

嘉義台電外包工人高壓電塔疑觸電死亡 台電：不影響供電

嘉義縣番路鄉觸口村阿管處宿舍後方，約15公尺台電高壓電塔，上午9點多，29歲陳姓台電外包工人，疑觸電送醫不治；台電南區施...

綠能業者饋線工程挖到私人地 學甲居民抗議暫停工

台南首座漁電共生共同升壓站去年在學甲區動土，廠商也在麻豆、下營興建漁電共生光電場，升壓站總容量達300MW，除支援自家漁...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦