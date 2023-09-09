台南遊艇生活節雨中登場 免費坐遊艇體驗海洋魅力

台南市政府推廣遊艇觀光，首度舉辦「2023台南國際遊艇生活節」，今、明兩日於亞果台南安平遊艇碼頭登場。活動內容精彩豐富，包含文創市集、遊艇體驗、遊艇論壇、港濱演唱會，現場除可免費登艇參觀，每日更有200名額免費搭遊艇。

觀旅局表示，海洋是台的發展重點之一，市府團隊與中央交通部航港局、港務公司攜手帶領台南平穩航行，期盼安平遊艇碼頭成為台南觀光新亮點，相信對於帶動地方經濟、增加就業機會以及開拓觀光發展等，都會有非常正面的效果。

活動現場邀請音樂人林昱君Ludy Lin、溫室雜草、海豚刑警等人進行表演，首日由超人氣雙人組南西肯恩壓軸演唱。民眾可以在草坪上品嘗美食，享受海風和音樂的融合，沉浸在台南港灣碼頭的海洋魅力中。

觀旅局長林國華表示，此次遊艇生活節以亞果台南安平遊艇碼頭為中心，結合海洋教育、遊艇觀光以及文化活動辦理，打造遊艇旅遊新風貌，鼓勵民眾親近海洋、擁抱海洋，認識台南的海洋文化。為推廣遊艇觀光，特別安排遊艇體驗活動讓民眾登船參觀，希望透過相關遊憩體驗活動，親自感受遊艇的迷人魅力。

觀旅局表示，遊艇被認為是昂貴、高端的休閒活動，但近年來海上遊艇遊憩活動愈來愈受歡迎，且相關產業愈來愈受到政府重視。為了響應政府對於海洋活動的支持，台南安平的樂活海洋學院特別捐贈帆船「樂活號」給南台科技大學，搭起海洋休憩產業產學合作的橋梁。將來南台科技大學計畫籌辦海洋休閒系所，將海洋教育向下紮根，為台南海洋遊憩產業培養更多專業人才，奠定產業基礎並加速發展。