台南登革熱新增274累積5256例 關鍵2周要撐住

台南市今天新增本土登革熱274例，累積總數已5256例，各級學校陸續開學，市府請學校全面動員，澈底落實環境清消及孳生源清除，專家分析，台南疫情即將邁入高峰期，登革熱防治中心提醒民眾不要輕忽，務必在雨後清除積水容器，遏阻病媒蚊孳生。

台南市登革熱防治中心表示，確診274例本土登革熱病例，分別為東區61例，安南區58例，永康區41例，南區39例，北區36例，中西區14例，安平區8例，關廟區5例，仁德區及歸仁區各4例，左鎮區2例，佳里區及安定區各1例，年齡介於1歲至95歲，針對這些病例，防疫人員已進行個案居住地及工作地戶內外噴藥業，同時擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查，也對附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追蹤關懷，希望降低疫情擴散風險。

由於校園中有許多死角都可能成為病媒蚊孳生溫床，師生在學校的時間很長，再加上人口密集，一旦感染容易爆發校園登革熱疫情，如學生又將病毒帶回家，更會加速社區疫情蔓延風險，登防中心籲請學校務必訂定完善校園登革熱防治計畫，每日澈底落實孳生源巡檢和高風險積水點管理。

登革熱防治中心、環保局等單位近期加強校園稽查，發現許多學校仍有隱藏孳生源，登革熱防治中心主任蘇世斌提醒，因校園面積廣大，各個地方都可能成為孳生源所在，像是最常見的水桶、畚箕、水生植栽、花器底盤、樹洞及生態池等，另，許多容易忽略的地方，如地面孔洞、管線凹槽、久未使用的馬桶、垃圾子母車及冷卻水塔等，都是稽查時經常發現的孳生源所在，尤其近期時有強降雨發生，提醒雨後應儘快落實孳生源巡查，將積水澈底清除或投藥處理。

疾病管制署機動防疫隊最近也查獲許多盆栽底盤孳生孑孓，呼籲民眾戶外盆栽請拿掉底盤，戶內盆栽底盤則需每日巡查或放置海綿吸乾多餘水分，切勿在家養蚊，害人又害己。