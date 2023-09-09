嘉義縣山海義警競賽登場 兄弟姊妹切磋技術展警民同心

嘉義縣義勇警察及山地義勇警察觀摩競賽今天在嘉縣立體育館登場，各鄉鎮市義勇警察組隊展開搬運物資、救援傷患、搶救心跳及沙包堆疊四項競賽，大展義警執行救護技能和協同作業專注力的警民同心信念。

觀摩競賽由嘉義縣警察局主辦，邀內政部政務次長吳容輝擔任大會主席，副縣長劉培東、警政署長黃明昭、警察局長林宏儒、義警副大隊長林伯忠及山警中隊長汪之龍等人出席參與，為競賽者加油打氣。

吳容輝表示，感謝義警們不分晝夜協助警方維護治安及交通疏導，對大家的付出感到敬佩與感恩，競賽觀摩主要訓練義警的技巧、團隊精神及提升民防能量，未來內政部也將協助舉辦全國性競賽，讓各路義警好手能夠互相切磋，增進情誼。