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嘉義縣山海義警競賽登場 兄弟姊妹切磋技術展警民同心

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣義勇警察及山地義勇警察觀摩競賽，今天在嘉縣立體育館登場，各鄉鎮市義勇警察組隊展開搬運物資等競賽。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣義勇警察及山地義勇警察觀摩競賽，今天在嘉縣立體育館登場，各鄉鎮市義勇警察組隊展開搬運物資等競賽。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣義勇警察及山地義勇警察觀摩競賽今天在嘉縣立體育館登場，各鄉鎮市義勇警察組隊展開搬運物資、救援傷患、搶救心跳及沙包堆疊四項競賽，大展義警執行救護技能和協同作業專注力的警民同心信念。

觀摩競賽由嘉義縣警察局主辦，邀內政部政務次長吳容輝擔任大會主席，副縣長劉培東、警政署長黃明昭、警察局長林宏儒、義警副大隊長林伯忠及山警中隊長汪之龍等人出席參與，為競賽者加油打氣。

吳容輝表示，感謝義警們不分晝夜協助警方維護治安及交通疏導，對大家的付出感到敬佩與感恩，競賽觀摩主要訓練義警的技巧、團隊精神及提升民防能量，未來內政部也將協助舉辦全國性競賽，讓各路義警好手能夠互相切磋，增進情誼。

劉培東表示，當各地發生災情時都能看見義勇警察及山地義勇警察身影，是大家重要民防能量，為社會無私奉獻，創造社會安寧與和諧的穩定力量，目前義勇警察的人力仍在擴充中，歡迎有志的民眾一同加入行列，一起守護家園。

嘉義縣義勇警察及山地義勇警察觀摩競賽，今天在嘉縣立體育館登場，各鄉鎮市義勇警察組隊展開搬運物資等競賽。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣義勇警察及山地義勇警察觀摩競賽，今天在嘉縣立體育館登場，各鄉鎮市義勇警察組隊展開搬運物資等競賽。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣義勇警察及山地義勇警察觀摩競賽，今天在嘉縣立體育館登場，各鄉鎮市義勇警察組隊展開搬運物資等競賽。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣義勇警察及山地義勇警察觀摩競賽，今天在嘉縣立體育館登場，各鄉鎮市義勇警察組隊展開搬運物資等競賽。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣義勇警察及山地義勇警察觀摩競賽，今天在嘉縣立體育館登場，內政部政務次長吳容輝擔任大會主席。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣義勇警察及山地義勇警察觀摩競賽，今天在嘉縣立體育館登場，內政部政務次長吳容輝擔任大會主席。圖／嘉義縣政府提供

警察 民防 嘉義

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