嘉義縣山海義警競賽登場 兄弟姊妹切磋技術展警民同心
嘉義縣義勇警察及山地義勇警察觀摩競賽今天在嘉縣立體育館登場，各鄉鎮市義勇警察組隊展開搬運物資、救援傷患、搶救心跳及沙包堆疊四項競賽，大展義警執行救護技能和協同作業專注力的警民同心信念。
觀摩競賽由嘉義縣警察局主辦，邀內政部政務次長吳容輝擔任大會主席，副縣長劉培東、警政署長黃明昭、警察局長林宏儒、義警副大隊長林伯忠及山警中隊長汪之龍等人出席參與，為競賽者加油打氣。
吳容輝表示，感謝義警們不分晝夜協助警方維護治安及交通疏導，對大家的付出感到敬佩與感恩，競賽觀摩主要訓練義警的技巧、團隊精神及提升民防能量，未來內政部也將協助舉辦全國性競賽，讓各路義警好手能夠互相切磋，增進情誼。
劉培東表示，當各地發生災情時都能看見義勇警察及山地義勇警察身影，是大家重要民防能量，為社會無私奉獻，創造社會安寧與和諧的穩定力量，目前義勇警察的人力仍在擴充中，歡迎有志的民眾一同加入行列，一起守護家園。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言