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嘉義台電外包工人高壓電塔疑觸電死亡 台電：不影響供電

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣番路鄉觸口村阿管處宿舍後方，約15公尺台電高壓電塔，上午9點多，29歲陳姓台電外包工人，疑觸電送醫不治。記者魯永明／翻攝
嘉義縣番路鄉觸口村阿管處宿舍後方，約15公尺台電高壓電塔，上午9點多，29歲陳姓台電外包工人，疑觸電送醫不治。記者魯永明／翻攝

嘉義縣番路鄉觸口村阿管處宿舍後方，約15公尺台電高壓電塔，上午9點多，29歲陳姓台電外包工人，疑觸電送醫不治；台電南區施工處派員到場發現，有名工人員感電送醫，工人疑為台電委外廠商太平洋電線電纜公司的勞工，台電成立緊急應變小組，管制工區，配合職安署、檢警調查，釐清工安意外原因。

南區施工處說，意外事故的電塔為69kV竹崎-奮起、欣欣線路工程，工程是為推動阿里山觀光區：竹崎、奮起地區穩定供電的新改建線路，目前正辦理新改建工程中，由太平洋電線電纜公司得標施作，工安意外不影響觀光區供電。

南區施工處表示，現場初步調查，有名外包工感電，感電指有電壓送電、或有殘電留存，施工安全距離不夠造成，工人穿印有「太有」衣服，疑為太平洋電線電纜公司勞工，感電原因尚待調查中。台電南區施工處立即成立緊急應變小組，管制該工區現場，配合主管機關調查中。

嘉義地檢署說，台電外包工人高壓電塔作業意外死亡，還未接獲警方報驗通報，接獲通報會指派檢察官調查相驗，查明死因，是否施工作業有人為過失。

台電 工人 工安 嘉義

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