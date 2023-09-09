登革熱防疫不周處分引怨聲 台南教局：是手段非目的

台南市教育局日前通令各國中小，校園內被查獲陽性孳生源，或教職員工生在校內感染登革熱，將處分相關人員，南市教育產業工會今籲請教育局，以獎勵代替懲處 體諒學校辛苦防治登革熱，並多提供資源與協助。教育局強調，處分不是目的是手段，不希望任何任人受到處分。

南市教育局說，6月發生登革熱疫情後就遇到暑假，並要求落實防疫，清除孳生源，若有落實，就不會在稽查實仍發現孳生源，但還是有發現，也因為如此有處分措施。但這是手段，不是目的，而大家也都不希望被罰，落能落實孳清就不會被罰，因此與其擔心被罰，不如認真去做，不但確保師生安全，也守護社區安全。

台南市教育產業工會表示，今年南市登革熱疫情嚴峻，開學忙碌之際，教師除了穩定教學現場，讓學生盡快進入學習狀態之外，也積極配合市府登革熱防疫政策，向學生宣導防治觀念，努力清查校園各角落，執行「巡、倒、清、刷」，以守護師生安全。

依據傳染病防治法第70條規定，若違反同法第25條「病媒孳生源之公、私場所，所有人、管理人或使用人應依地方主管機關之通知或公告，主動清除之」。場所管理人須處3000元至1萬5000元罰鍰，因此若在學校發現孑孓孳生的陽性容器，校長要受裁罰外，還可能被記申誡，相關行政人員也要接受行政處分。在校園行政人員已難尋覓的台南市，教育局此舉更是雪上加霜，增加日後校長尋找兼職行政教師的困難度。

教產指出，近1個月來因颱風、低氣壓造成南部連日有雨，在如此嚴峻的外在條件下，防治登革熱實屬不易。但該會近日接獲學校行政人員反映，教育局在9月6日發函各國中小，通知從即日起，若校園內被稽查人員查獲陽性孳生源，或教職員工生確診登革熱經疫調後確認感染源來自學校，將處分相關人員。

教產認為，各校為防治登革熱，都全校動員防疫，但此公文無疑打擊學校行政與教師士氣，與其透過確診者疫調結果來懲處學校，更積極的作為應該是提供學校更多防治登革熱所需物資與經費。