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台南登革熱今將破5千例 高峰期將至陳秀熙提建議

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市登革熱疫情持續嚴峻，雨後加強孳生源稽查。圖／南市衛生局提供
台南市登革熱疫情持續嚴峻，雨後加強孳生源稽查。圖／南市衛生局提供

台南市本土登革熱疫情短短4天增加1195名新增病例，總數已達到4982例，今天將破5千例；台大教授陳秀熙透過動態地理監控分析，北區、南區、安南區、中西區、安平區都在竄升中，除了化學防治外，更需同舟共濟有效清除孳生源，才能發揮最好效益。他也強調，透過物聯網監控病媒蚊，省時省力，也可降緩擴散速度。

台南市本土登革熱第1例發生在然德區，然後擴散到東區，目前市府已宣布整個台南都是疫區，而每天新增病例也一路從個位數到300多例。陳秀熙偷過動態地理監控分析，發現仁德區防治效益最好，達到90%，也因為如此讓新增病例減少，但有些區防治效益未及80%，也讓疫情有持續擴散機會，其中東區防治效益34%、永康55%、歸仁 38%。

隨著疫情擴散，北區、南區、安南區、中西區、安平區也明顯竄升中，關廟有部分里控制住，但也不能掉以輕心。陳秀熙說，受颱風等影響台南頻頻下雨，加上高溫，都增加防疫困難度，更需大家同舟共濟，配合防疫及家家做好孳生源清除。

台南市登革熱防治中心主任蘇世斌表示，依照專家分析，此波疫情，將在第38周達到最高峰，目前是第36周， 未來2周更需要全體市民配合防疫。蘇世斌說，台南第一例發生在仁德二空，因環境較單純、人口有限，因此全面動員下，很快控制下來，但擴散到東區、永康後，因人口多、商業等經濟行為相當熱絡，人流、物流下也因有人感染而有「蚊子流」，持續多管齊下做好防治作為。

陳秀熙在健康智慧生活圈線上直播指出，截至今年7月，全球登革熱病例已超過300萬，有1500人死亡，其中孟加拉超過10萬人感染及600人死亡，祕魯也發生有史以來規模最大登革熱疫情，連法國也在8月底首度封路噴藥，以化學防治方式對付病媒蚊。他說，這只是有通報的，沒通報的不知多少？他強調，登革熱已非區域性的問題，而是全球問題，若在防治上無法做全面性的考量，可能無法中斷登革熱。陳秀熙也提醒，全球暖化縮短病媒蚊幼卵孵化期，且冬天不再寒冷到足以殺死害蟲，都是該正視的問題。

登革熱 台南 陳秀熙

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