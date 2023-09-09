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陪你去看阿里山滿天星河 秋冬星河饗宴營9月11日起報名

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
林業保育署嘉義分署與嘉義市天文協會攜手推出阿里山「秋冬星河饗宴」，有機會見到阿里山五奇景觀之一雲海。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署與嘉義市天文協會攜手推出阿里山「秋冬星河饗宴」，有機會見到阿里山五奇景觀之一雲海。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供

為讓民眾體驗眼底星空的感覺，林業及自然保育署嘉義分署與嘉義市天文協會攜手推出10至12月阿里山「秋冬星河饗宴」，共5梯次兩天一夜的天文生態體驗營，白天有阿里山園區生態導覽解說，晚上繼續認識各種星系，活動於9月11日上午9點起報名，詳情請上嘉義分署查詢。

秋冬季來阿里山，因氣候穩定，夜晚星辰清晰明亮適合觀星，海拔2488公尺無光害的阿里山小笠原觀景平台，抬頭仰望彷彿拿著放大鏡看星空，可欣賞到北邊王族及南邊水族星座，體驗營適合大、小朋友一同參與。

林業自然保育署嘉義分署表示，營隊由嘉義市天文協會專業解說天文知識，更特別準備數架手機遙控的天文望遠鏡，讓大家可透過自己的手機一窺星星的神祕面貌。

生態體驗活動，包括巨木群棧道、姊妹潭步道及水山巨木步道吸取森林芬多精，林業保育署嘉義分署培力考核認證的在地導覽解說員，帶領大家認識遊樂區內，豐富的生態奧秘、百年林業開發歷史及居民生活故事等。

室內課程介紹季節常見星座及其相關故事傳說、戶外實體天文望遠鏡操作練習課程、自然步道生態體驗、夜間觀星、搭火車賞日出等多元課程內。

林業自然保育署嘉義分署指出，秋冬星河饗宴體驗營於9月11日周一上午9點起報名，將乘坐園區電動遊園車，往返各主要地點，歡迎國小3年級以上親子、成人及銀髮族參加，費用每人3000元，詳細資訊請上分署官網或洽詢嘉義市天文協會王小姐0912527189。

林業保育署嘉義分署與嘉義市天文協會攜手推出阿里山「秋冬星河饗宴」，夜間由嘉義市天文協會專業解說當季星空。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署與嘉義市天文協會攜手推出阿里山「秋冬星河饗宴」，夜間由嘉義市天文協會專業解說當季星空。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署與嘉義市天文協會攜手推出阿里山「秋冬星河饗宴」，9月11日上午九時起報名。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署與嘉義市天文協會攜手推出阿里山「秋冬星河饗宴」，9月11日上午九時起報名。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署與嘉義市天文協會攜手推出阿里山「秋冬星河饗宴」，白天由專業的在地導覽員帶領學員認識阿里山的百年風華。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署與嘉義市天文協會攜手推出阿里山「秋冬星河饗宴」，白天由專業的在地導覽員帶領學員認識阿里山的百年風華。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供

嘉義 阿里山 星座

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