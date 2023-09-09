嘉義市府北棟大樓興建延宕逾18年 市府啟動興建完工期曝

行政院核定嘉市府北棟大樓興建補助20多億元，拖延逾18年未動工，去年遭監察院糾正，嘉市審計室要求改善；市府工務處啟動興建作業，完成專案管理含監造（PCM）標，由台灣世曦公司承攬，預訂明年初完成統包工程招標，2025年開工、工期3年，2028年完工啟用。

北棟大樓興建案送內政部審議通過，行政院核定，經市府多次座談會、專家學者討論、公聽會，向議會多次報告，最終取得共識，以公共使用空間為主，回歸合署辦公、行政大樓為主體目標。

北棟將建綠建築、智慧建築13層現代化大樓，地上13層、地下2層，設地下連通道連結南棟地下停車場，樓地板1萬8644坪，北棟設計含地景，未來南北棟將有辦大型活動「桃城廣場」，以及階梯式「希望之丘」造型。

行政院2000年補助28億興建市政中心，同年與建築師郭自強簽委託規畫設計監造合約，分南北雙子星整體設計、分開發包，2005年南棟啟用，北棟延宕至今，歷經與郭自強解約訴訟，改以市民中心興建計畫報行政院，市長黃敏惠上任積極推動，興建案2月獲行政院核定。

議員鄭光宏質詢，北棟延宕逾18年，總經費41.43億元，中央補助20多億未增加，營建物價上漲增加20多億缺口，由市府編預算報議會審議。審計室指市府推動現代辦公大樓興建，執行策略欠缺穩定性，雖以採購法統包方式招標，至今仍在專案管理廠商招商，無法達成提升辦公空間及公眾服務品質目標，應積極辦理。