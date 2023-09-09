快訊

又有熱帶擾動生成 氣象粉專曝對台灣影響：海葵殘骸的分身

嘉義市府北棟大樓興建延宕逾18年 市府啟動興建完工期曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
行政院核定嘉市府北棟大樓興建補助20多億元，拖延逾18年未動工，圖為北棟大樓空地部分做停車場。記者魯永明／攝影
行政院核定嘉市府北棟大樓興建補助20多億元，拖延逾18年未動工，圖為北棟大樓空地部分做停車場。記者魯永明／攝影

行政院核定嘉市府北棟大樓興建補助20多億元，拖延逾18年未動工，去年遭監察院糾正，嘉市審計室要求改善；市府工務處啟動興建作業，完成專案管理含監造（PCM）標，由台灣世曦公司承攬，預訂明年初完成統包工程招標，2025年開工、工期3年，2028年完工啟用。

北棟大樓興建案送內政部審議通過，行政院核定，經市府多次座談會、專家學者討論、公聽會，向議會多次報告，最終取得共識，以公共使用空間為主，回歸合署辦公、行政大樓為主體目標。

北棟將建綠建築、智慧建築13層現代化大樓，地上13層、地下2層，設地下連通道連結南棟地下停車場，樓地板1萬8644坪，北棟設計含地景，未來南北棟將有辦大型活動「桃城廣場」，以及階梯式「希望之丘」造型。

行政院2000年補助28億興建市政中心，同年與建築師郭自強簽委託規畫設計監造合約，分南北雙子星整體設計、分開發包，2005年南棟啟用，北棟延宕至今，歷經與郭自強解約訴訟，改以市民中心興建計畫報行政院，市長黃敏惠上任積極推動，興建案2月獲行政院核定。

議員鄭光宏質詢，北棟延宕逾18年，總經費41.43億元，中央補助20多億未增加，營建物價上漲增加20多億缺口，由市府編預算報議會審議。審計室指市府推動現代辦公大樓興建，執行策略欠缺穩定性，雖以採購法統包方式招標，至今仍在專案管理廠商招商，無法達成提升辦公空間及公眾服務品質目標，應積極辦理。

工務處說，PCM標由台灣世曦公司承攬，世曦是中華顧問工程司百分百出資成立，由交通部管理，具執行國內外重大工程優良績效，PCM廠商依契約提供營造工程專業知識經驗，協助機關辦理工程履約，身分如同機關代理人，以機關利益為前提，進行統籌管理、協調溝通及督導工程等事宜。

行政院核定嘉市府北棟大樓興建補助20多億元，拖延逾18年未動工，圖為北棟大樓空地部分做停車場。記者魯永明／攝影
行政院核定嘉市府北棟大樓興建補助20多億元，拖延逾18年未動工，圖為北棟大樓空地部分做停車場。記者魯永明／攝影
嘉市府北棟大樓設計含地景，未來南北棟將有辦大型活動「桃城廣場」，以及階梯式「希望之丘」造型。記者魯永明／翻攝
嘉市府北棟大樓設計含地景，未來南北棟將有辦大型活動「桃城廣場」，以及階梯式「希望之丘」造型。記者魯永明／翻攝

行政院 綠建築 嘉義

延伸閱讀

男遭多人連2輪爆打致死丟包嘉義田野 主嫌逃亡4天投案

僅因5萬元債務…嘉義男遭痛毆丟包致死 主嫌逃亡4天到案

還能安心過夜？市府擴大疏散戶 居民吐心聲：王金平老家那棟都不擔心了

大直樓塌防趁火打劫 警調4電眼監看、24小時派員防竊

相關新聞

嘉義市府北棟大樓興建延宕逾18年 市府啟動興建完工期曝

行政院核定嘉市府北棟大樓興建補助20多億元，拖延逾18年未動工，去年遭監察院糾正，嘉市審計室要求改善；市府工務處啟動興建...

光織影舞粉紅風暴來襲！蜷尾家SAKImoto Bakery秋節首次來嘉市

嘉市府打造城市觀光品牌，2020年起每年舉辦「光織影舞」光影藝術展，獲各界好評。今年光織影舞力求突破、再創新，光影藝術跨...

台南北門海水漲潮 緊急加高土堤護岸

台南北門雙春海岸沙洲保安林，日前遭颱風暴潮衝出12公尺破口，一度影響雙春遊憩區及社區安危，搶修後2日又發現北側40公尺長...

彰化二林天人宮善心住持 百萬捐雲林家扶

彰化縣二林天人宮住持胡建雄，從小家境貧困，睡在牛棚為人看牛，連一雙布鞋都沒有，長大後發願助貧，他40年前建廟天人宮，主祀...

參選人攪局 嘉義民雄大士爺祭今年拍最醜

嘉義縣民雄鄉大士爺祭，前晚12點半最高潮火化升天，原應圓滿落幕慶典，豈料結束，充滿參加者分享拍照爆怒，批拍到火氣大，換角...

台南大雨多處淹 市長臉書被灌爆

受低壓帶及西南季風影響，台南前晚出現強降雨，7行政區有37處淹水，許多道路淹成小河，多處地下道積水封閉，交通大亂，最大時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦