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台南北門海水漲潮 緊急加高土堤護岸
台南北門雙春海岸沙洲保安林，日前遭颱風暴潮衝出12公尺破口，一度影響雙春遊憩區及社區安危，搶修後2日又發現北側40公尺長海岸漲潮時，有海水越堤情形，林業署緊急搶修，前天完成臨時土堤圍堵，針對雙春海岸保護問題，市府預計下周邀集各相關單位會勘，討論解決之道。
據了解，北門雙春海岸保安林67年歷史，最早時是為了保護附近養殖戶魚塭設置，近年受海浪侵蝕，21年來減少約13公頃面積，土地流失使得保安林功能大減，間接導致這次暴潮衝出破口，經過封堵後安全暫時無虞，但2日潮水從北側溢流，又沖刷保安林地。
所幸溢流在退潮後退水，並未像上次沖刷出河道，市府第一時間通知林業署嘉義分署，分署立即啟動緊急防護工程，前天完成臨時土堤圍堵，漲潮已無溢堤情形，長遠來看仍須各機關合作。
市府水利局說，雙春海岸防護需要阻止海岸線退縮，設法增加沙灘面積，之後造林才能發揮效果，並強化保安林水門以利排水，保護雙春聚落及養殖魚塭，市府下周邀集相關單位會勘，規畫整體性防護工法，並請五河局加速提報長期防護計畫，爭取經費，解決雙春海岸侵蝕問題。
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