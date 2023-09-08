台南本土登革熱近5千例 巡檢被指強闖民宅！衛生局說真相

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市加強化學噴藥撲滅病媒蚊。圖／台南市衛生局提供
台南市加強化學噴藥撲滅病媒蚊。圖／台南市衛生局提供

台南市截止今日下午3點經疾病管制署研判確診279例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為4982，今日279例分布狀況為東區63例，安南區60例，永康區47例，南區41例，北區29例，中西區16例，關廟區8例，安平區5例，仁德區4例，新化區3例，歸仁區、新市區及西港區1例，年齡介於3歲至84歲，259例是由診所或醫院通報確診，20例由防治中心擴大採檢發現。

今日臉書上流傳2名防疫人員要求進入民眾家戶逐層檢查被誤認私闖民宅案件，南市衛生局表示，因為南市目前登革熱疫情嚴峻，衛生局接到確診病例後，因70%的埃及斑蚊會躲藏在家戶內，且可存活30天之久，因此第一時間殺死帶病毒之病媒蚊刻不容緩。

在緊急家戶內的噴藥的前一天衛生所人員會先逐戶進行貼單通知，隔天在執行戶內噴藥前仍會先進行孳生源清除，如無徹底清除孳生源，則噴完藥後孳生源仍會再長成病媒蚊，而衛生福利部疾病管制署機動防疫隊為確認噴完藥後的成效，該署也會派員至家戶執行成效評估，影片中的2位人員即為疾管署執行成效評估的同仁，他們也同樣按照規定都有穿著制服並出示證件。

台南市政府呼籲所有的市民，依據傳染病防治法規定，家戶必須配合相關防疫措施，如無在第一時間確實殺死病媒蚊，可能會將登革熱傳播給更多的人，南市府非常感謝所有市民，截至目前為止，衛生局已執行4萬多個家戶的噴藥工作，所有的市民都很配合，由於所有家戶忍受些許的不便，才能避免登革熱傳染給更多的人，盼後續市民仍能繼續配合市府防疫措施，共同為保衛所有市民健康打拚。

近期時有強降雨發生，對於登革熱防疫來說是非常大的考驗，登革熱防治中心主任蘇世斌強調，雖然防疫工作過程非常辛苦且風雨無阻，時常積水容器清了又清，戶外化學防治也是一噴再噴，但噴藥是因應疫情的緊急手段，必須要在第一時間殺死可能帶登革病毒的病媒蚊，降低社區民眾感染風險。

但回歸根本，落實孳清才是登革熱防疫的重中之重，必須要釜底抽薪澈底清除孳生源，才能遏止病媒蚊源源不斷孳生，籲請所有市民務必於雨後儘快巡視家戶內外環境，清除積水，特別是容易忽略的頂樓、地下室、防火巷及天溝等，雨後務必加強巡檢，0.5公分積水就可能成為病媒蚊孳生大溫床，惟有人人落實孳清，將病媒蚊扼殺於搖籃，才能杜絕登革熱疫情蔓延擴散。

台南市持續落實社區孳生源清除及稽查。圖／台南市衛生局提供
台南市持續落實社區孳生源清除及稽查。圖／台南市衛生局提供
台南市持續落實社區孳生源清除及稽查。圖／台南市衛生局提供
台南市持續落實社區孳生源清除及稽查。圖／台南市衛生局提供
台南市持續落實社區孳生源清除及稽查。圖／台南市衛生局提供
台南市持續落實社區孳生源清除及稽查。圖／台南市衛生局提供

登革熱 衛生局 病媒蚊 台南

延伸閱讀

台南增279例登革熱 東區、安南及永康最嚴重

高雄本土登革熱+7 衛生局：社區感染風險增

台南多處工地查獲陽性孳生源 市府勒令停工及公布建案

孟加拉登革熱史上最慘 台灣病例創8年新高

相關新聞

台南本土登革熱近5千例 巡檢被指強闖民宅衛生局說真相

台南市截止今日下午3點經疾病管制署研判確診279例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為4982，今日279例分布狀況為...

扶輪社出錢出力 雲林基層診所投入Ｃ肝治療比例全國第一

雲林縣截至今年初尚有約14萬人未接受B、C型肝炎篩檢，且全縣肝膽腸胃科診所僅7家，為根除C肝，國際扶輪3523地區台北瑞...

台南精華區設夜市引爭議 市府開說明會地方疑過水背書

台南市政府經發局市場處今天召開地方反彈爭議數年的大益夜市「設立地方說明會」，後甲里里長王南寶質疑，前天下午才收到通知今天上午...

雲林古蹟日要開復古趴 帶民眾重返群星會年代

響應全國古蹟日，雲林古蹟日將於九月16、24日在虎尾央廣數位影音基地舉辦，今年古蹟日以復古「趴哩PARTY」為主題，活動...

台南大雨多處淹水嚴重 議員趕場勘災摔倒「整夜難眠」

台南市昨晚出現強降雨，永康區也出現嚴重積水，市議員黃肇輝從台南水情APP得知永康區中正路高速公路涵洞下淹水嚴重，趕往了解...

「台南品味週」今開幕 黃偉哲邀民眾周休來買台南好物

第五屆「台南品味週」今起到9月10日在大台南會展中心舉行，下午開幕市長黃偉哲及議員許至椿、吳禹寰到場參觀，邀請民眾周休假...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦