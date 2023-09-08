台南本土登革熱近5千例 巡檢被指強闖民宅！衛生局說真相

台南市截止今日下午3點經疾病管制署研判確診279例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為4982，今日279例分布狀況為東區63例，安南區60例，永康區47例，南區41例，北區29例，中西區16例，關廟區8例，安平區5例，仁德區4例，新化區3例，歸仁區、新市區及西港區1例，年齡介於3歲至84歲，259例是由診所或醫院通報確診，20例由防治中心擴大採檢發現。

今日臉書上流傳2名防疫人員要求進入民眾家戶逐層檢查被誤認私闖民宅案件，南市衛生局表示，因為南市目前登革熱疫情嚴峻，衛生局接到確診病例後，因70%的埃及斑蚊會躲藏在家戶內，且可存活30天之久，因此第一時間殺死帶病毒之病媒蚊刻不容緩。

在緊急家戶內的噴藥的前一天衛生所人員會先逐戶進行貼單通知，隔天在執行戶內噴藥前仍會先進行孳生源清除，如無徹底清除孳生源，則噴完藥後孳生源仍會再長成病媒蚊，而衛生福利部疾病管制署機動防疫隊為確認噴完藥後的成效，該署也會派員至家戶執行成效評估，影片中的2位人員即為疾管署執行成效評估的同仁，他們也同樣按照規定都有穿著制服並出示證件。

台南市政府呼籲所有的市民，依據傳染病防治法規定，家戶必須配合相關防疫措施，如無在第一時間確實殺死病媒蚊，可能會將登革熱傳播給更多的人，南市府非常感謝所有市民，截至目前為止，衛生局已執行4萬多個家戶的噴藥工作，所有的市民都很配合，由於所有家戶忍受些許的不便，才能避免登革熱傳染給更多的人，盼後續市民仍能繼續配合市府防疫措施，共同為保衛所有市民健康打拚。

近期時有強降雨發生，對於登革熱防疫來說是非常大的考驗，登革熱防治中心主任蘇世斌強調，雖然防疫工作過程非常辛苦且風雨無阻，時常積水容器清了又清，戶外化學防治也是一噴再噴，但噴藥是因應疫情的緊急手段，必須要在第一時間殺死可能帶登革病毒的病媒蚊，降低社區民眾感染風險。

但回歸根本，落實孳清才是登革熱防疫的重中之重，必須要釜底抽薪澈底清除孳生源，才能遏止病媒蚊源源不斷孳生，籲請所有市民務必於雨後儘快巡視家戶內外環境，清除積水，特別是容易忽略的頂樓、地下室、防火巷及天溝等，雨後務必加強巡檢，0.5公分積水就可能成為病媒蚊孳生大溫床，惟有人人落實孳清，將病媒蚊扼殺於搖籃，才能杜絕登革熱疫情蔓延擴散。