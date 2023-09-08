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致力社區流浪動物絕育達7成 他獲友善動物傑出村里長獎

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市安南區南興里施柏男里長期積極投入流浪動物保育，榮獲2023友善動物傑出村里長獎表揚。圖／民政局提供
台南市安南區南興里施柏男里長期積極投入流浪動物保育，榮獲2023友善動物傑出村里長獎表揚。圖／民政局提供

台灣動物保護行政監督聯盟今天公布第四屆2023友善動物傑出村里長獎，共有6位獲獎，台南市安南區南興里施柏男里長期積極投入流浪動物保育，榮獲表揚。台南市長黃偉哲恭喜也肯定他對動物保育的努力。近年來遊蕩犬貓造成問題，市府也積極解決本市遊蕩犬貓問題對策與收容安置作為，在協調整合相關單位的資源，地方里長扮演著重要推手。

市府表示，南興里長施柏男平時除了處理里內公共事務，也身體力行投入流浪動物絕育、送養與善終作業，長期以來經手的動物不計其數。為了浪犬與社區共融，結合愛媽力量，讓浪犬遠離社區，而能做到乾淨餵食實屬不易。並積極向里民宣導動物保護觀念，並利用社群網站宣傳，社區絕育率高達7成以上。他也關心野生動物路殺議題，利用網路積極宣導防範，對動物保育不遺餘力。

施柏男隨即在臉書貼文說，流浪動物的存在一直是里長最擔憂的問題，流浪動物的問題應該要受到重視，有效抑制流浪動物的繁衍，才能真正解決里內流浪動物的數量。

民政局長姜淋煌表示，里長是地方自治團體最重要之基石，也是服務民眾的第一線，解決流浪動物需要以里為基層的行政單位，與地方居民評估共同解決，有了里長積極關注動保，動保問題就能從源頭根本解決，感謝施里長這股熱忱與愛心，來推動流浪動物的保育，共同建立一個對流浪動物更友善的社會環境。

流浪動物 愛心 台南

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