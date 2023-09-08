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扶輪社出錢出力 雲林基層診所投入Ｃ肝治療比例全國第一

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
國際扶輪3523地區台北瑞光扶輪社和雲林縣診所協會合作，培訓基層診所的非腸胃專科醫師、補助低收入戶的就醫費用，今天發表成果，不到一年時間成功收治545位患者，已有98%患者完成投藥根除C型肝炎。記者陳雅玲／攝影
國際扶輪3523地區台北瑞光扶輪社和雲林縣診所協會合作，培訓基層診所的非腸胃專科醫師、補助低收入戶的就醫費用，今天發表成果，不到一年時間成功收治545位患者，已有98%患者完成投藥根除C型肝炎。記者陳雅玲／攝影

雲林縣截至今年初尚有約14萬人未接受B、C型肝炎篩檢，且全縣肝膽腸胃科診所僅7家，為根除C肝，國際扶輪3523地區台北瑞光扶輪社和雲林縣診所協會合作，培訓基層診所的非腸胃專科醫師、補助低收入戶的就醫費用，現有45家基層診所參與計畫，今天發表成果，不到一年時間成功收治545位患者，已有98%患者完成投藥根除C型肝炎。

國際扶輪3523地區台北瑞光扶輪社和雲林縣診所協會共同辦理「扶輪傳愛甘甜人生　根除C型肝炎卓越計劃」助力基層根除C肝，傳愛到偏鄉，藉由培訓基層診所的非腸胃專科醫師、補助低收入戶的就醫費用、強化基層診所間的協調，以及提供行動手持式超音波檢查服務。

雲林縣診所僅7家有肝膽腸胃科醫師，為找出山區、沿海地區的潛在患者，藉由該專案計畫培訓基層診所的非腸胃專科醫師，讓他們協助診察及投藥治療，現在已有45家診所參加該計畫，等於雲林縣有17%的診所投入C肝治療，為全國比例最高。

雲林縣衛生局副局長張翌君表示，該計畫原定今年9月底要收治300個案，但6月底已成功收治545位，目標達成率180%以上，確實提高C肝治療效率，被收治的病人中，已有98%完成投藥。

雲林縣診所協會C肝計畫主持人林建宏醫師表示，C型肝炎已有新的治療藥物，投藥後可根除C肝，但雲林縣礙於交通不便、長輩多，所以未接受治療的患者多，透過該計畫，讓就醫親近性提高，也能提高治療率。

雲林縣長張麗善表示，感謝扶輪社出錢出力、醫療院所積極動員、投注人力辦理篩檢並主動協助確診個案就醫，對於治療意願低的個案不厭其煩，努力鼓勵回診治療，雲林縣45至79歲慢性C肝獲治療比例59％，遠高於全國平均值47％，為全國第一。

國際扶輪3523地區台北瑞光扶輪社和雲林縣診所協會合作，培訓基層診所的非腸胃專科醫師、補助低收入戶的就醫費用，今天發表成果，不到一年時間成功收治545位患者，已有98%患者完成投藥根除C型肝炎，圖為研習活動。圖／雲林縣政府提供
國際扶輪3523地區台北瑞光扶輪社和雲林縣診所協會合作，培訓基層診所的非腸胃專科醫師、補助低收入戶的就醫費用，今天發表成果，不到一年時間成功收治545位患者，已有98%患者完成投藥根除C型肝炎，圖為研習活動。圖／雲林縣政府提供

雲林 C肝 醫師

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