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台南精華區設夜市引爭議 市府開說明會地方疑過水背書

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南精華區設夜市引爭議，市府開說明會出席者寥寥無幾。圖／民眾提供
台南精華區設夜市引爭議，市府開說明會出席者寥寥無幾。圖／民眾提供

台南市政府經發局市場處今天召開地方反彈爭議數年的大益夜市「設立地方說明會」；不過在地後甲、東光里民上萬人僅約10人到場。後甲里里長王南寶質疑，前天下午才收到通知今天上午就要舉辦，急急如律令可比「軍中的電話紀錄命令」，永康里民散居眾多，先前市議會要開會也都提早兩個星期通知，起碼要10天才來得及，這種做法分明只是要應付法令要求「過水」，他拒絕為業者背書。

今天的會議過了開會時間，會場旁市場大門仍深鎖加鐵絲，有在地民眾不得其門而入。原來入口是在市場另一端兩百公尺外，最後約10餘人到場。

韓姓業者表示，他們完全依法申請，停業期間依法完成所有申請程序，絕對沒有問題。市場處也表示，「業者已完成相關申請」，今天會議「是應地方要求才開」，19日會邀請工務、交通、消防、環保等相關單位與學者專家開審查會，若認定業者可改善卻未在期限內改善，會撤銷申請，確實改善才會給許可。

「大益夜市」在寸土寸金的台南紡織購物中心對面，申請設夜市地方爭議多年。今年業者停業再提出申請、市府夜市審議委員會初步審查通過，市場處公告期1個月後還要取得「設置許可」才能營業。

不過市議會5日現勘，質疑夜市內停車位不夠、不應把附近公共設施車位當夜市車位，也要求再開說明會，不過夜市所在後甲里與一旁東光有上萬里民，今天說明會卻只有零星里民到場遭質疑。

業者表示，會要求攤商把車格讓給消費者；攤位畫設513格，另有自設汽車停車格125格、機車格525格，還有附近平實公園地下停車場、東光停車場、後甲里停車場以及路邊汽車停車位有979格，應可滿足需求。

大益夜市位於東區平實段的國防部土地，為南市未來副都心，好地段每坪超過百萬元、附近新公寓大樓每坪已是5字頭，要設夜市有人贊成有人反對。許多在地居民認為，交通、噪音、髒亂等問題將無法解決，而且會妨礙地方發展。

議員王家貞認為，市長黃偉哲曾表示做夜市，未來土地要收回來就很難，也讓重劃區價值受影響。議員蔡淑惠質疑停車位不足，應有更好規畫。後甲里長王南寶則質疑，許多問題市府都不聽里民聲音，就是強行要為業者背書。

台南精華區設夜市引爭議，市府開說明會有里民稱不得其門而入。圖／民眾提供
台南精華區設夜市引爭議，市府開說明會有里民稱不得其門而入。圖／民眾提供
台南精華區設夜市引爭議，市府開說明會有里民稱不得其門而入。圖／民眾提供
台南精華區設夜市引爭議，市府開說明會有里民稱不得其門而入。圖／民眾提供

夜市 停車場 議員

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