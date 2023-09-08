雲林陸配中風無法歸化台灣 獲海基會幫忙今獲定居證

雲林縣虎尾鎮一名中國籍付姓女子因依親在台居留10多年，未料8年前中風導致無法外出及言語，好轉之際卻又二度中風，以致無法親回中國註銷國籍並歸化台灣，患病多年來也不具申請社會福利資格，加上家中又有2名幼子，家庭狀況雪上加霜。

立委蘇治芬知情後隨請中央專案協處，海基會董事長李大維展開跨部會協調，在最短時間內幫忙付女完成兩岸行政及身分驗證等程序，今天他親自將定居證交給付女，她也不斷眨眼回應，令人動容。

虎尾鎮民陳進榮和來自中國四川的付姓女子結褵12年，2人在台灣定居且育有2名讀小學的孩子，付女8年前突然中風，影響肢體活動度，口語表達也受阻，陳男為了家庭身兼多職賺錢，也聘雇1名看護專門照顧太太，前年老天爺又開了陳家1次玩笑，付二度中風，原本逐漸康復的身體又回到最初。

陳男說，為了工作、家庭忙到不可開交，但街坊鄰居都很幫忙，常自發在忙碌時幫忙照顧太太，但最令他煩惱的是，陸籍妻子長期以居留名義在台生活，還未取得台灣身分證就生了病，且每半年需辦理延長居留，家庭開支加上長照費用，經濟狀況窘迫，一直心繫妻子能順利歸化，得以接受政府的長照資源，獲得適切照顧。

蘇治芬7月初接獲陳情隨赴陳家了解狀況，事實上，付女已符合申請定居資格，但因行動不便、不諳申請流程等因素，未能親自返回中國辦理相關文件，她第一時間聯繫海峽兩岸基金會及內政部移民署協助，後跨部會合作，由陸委會以專案展開跨海協調。

海基會秘書長邱垂正表示，我方除協助付女備齊出生證明、一般定居所需文件、病歷證明、委託書等，也聯繫其在陸家屬，協調陸方公證處同意委由家屬代辦出生證明等文件並完成文書驗證，陸方以人道協助，快速完成各項申請程序，上月底付女通過定居審查，正式取得定居台灣許可，擁有身分且能申請社會福利，皆大歡喜。

蘇治芬今與李大維、邱垂正，陸委會法政處處長周鳴瑞、移民署副署長陳建成等人至陳家「報喜」並致贈關懷金；以務農為主業的陳男樸實地說，「真的很感謝幫忙！」喜悅的笑容掛在臉上，懸宕多年的困境終獲解決。