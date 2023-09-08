嘉義永財畜牧場因災污水外溢場外 議員斥勒令停工重檢

嘉義縣竹崎鄉永財畜牧場9月5日因新港5級強震造成豬舍內一條污水管倒落污水外溢，縣議員何子凡接獲通知到場了解並拍攝排污情況，投訴媒體，痛斥外排污水根本不該發生，為何管線破裂就必然導致外排？永財畜牧場表示，場內設計為「雨廢分離」震後導致尚未進過濾槽污水管爆裂，外溢進入雨水溝後流出場外。

環保局長張輝川表示，9月5日強震後接獲該場通報，6點多左右人員到場，違規部分以水量計算，依水汙法洩漏裁罰，經調查為地震管線破裂，業者3小時內通報環保局，並派水肥車抽走污水，但無法抽到百分之百。

何子凡表示，該場拿地震當理由也無法否認外排的既成事實，幾噸未處理的屎水直接排入周邊溝渠，流走了如何回收？場方對環境與居民有表示過什麼歉意？

永財畜牧場表示，場內設計為「雨廢分離」，無污染雨水會隨場內雨水溝自然流放至場外；需經過濾污水，則另走專用管線接入污水處理槽過濾至符合排放規範，5日震後污水管爆破外溢流進雨水溝，第一時間主動通報也完成善後作業。

張輝川指出，5日外溢的是真沒處理過的污水，何議員另指的9月3日排放水偏褐色，無接獲通報，養豬場本就可以排放處理過的放流水，標準較寬鬆，排出的水就是會看起來偏褐色。

何子凡指出，7月7日外排污水，環保局證實檢驗超標要開罰，批造價上億元號稱先進環保的養豬場，設備不堪考驗造成環境公害，應勒令停工，整場重新檢測，避免環境汙染風險。

永財畜牧場表示，7月7日污水管爆裂事件，第一時間主動通報環保局已做說明，後續也已按照環保局的要求完成補救措施，何議員將地震導致管線倒落的暫時性意外，誤導為持續性的污水排放，實乃抹黑。