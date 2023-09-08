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台南多處工地查獲陽性孳生源 市府勒令停工及公布建案

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市嚴稽建案工地，查獲陽性容器及孑孓均勒令停工1周至改善為止。圖／工務局提供
台南市嚴稽建案工地，查獲陽性容器及孑孓均勒令停工1周至改善為止。圖／工務局提供

登革熱疫情嚴峻，台南市工務局持續強化建築工地的稽查工作，9月至今在東區達麗建設、安南區春上建設、仁德區和紘建設及一處民間工程，都查獲陽性容器及孑孓，除立即要求廠商改善及增派人力針對施工現場環境加以清潔，並勒令停工一周做環境孳清。

工務局表示，登革熱疫情日益嚴峻，為了杜絕登革熱，每天都安排人員前往熱區進行稽查，包含仁德區、東區、安南區、南區、永康區及北區等，對工地稽查有缺失，依違反建築法第58條規定通知起造人、承造人、監造人勒令停工一周，並於一周後進行複查，複查通過才能復工，否則持續勒令停工，直到完全改善為止。

工務局強調，為防止建築工地成為登革熱防疫的破口，工地務必做好防蚊措施並落實權管場域的環境管理、孳生源清除工作及定期巡檢，以降低病媒蚊傳染病流行風險，每日應針對地下室、電梯機坑、消防蓄水池及四周水溝等易積水並加強工地區域進行巡檢，雨後造成工地積水處也應盡速孳清現場環境，以落實台南市建築工地的公共衛生，將會嚴格稽查，呼籲廠商不要心存僥倖，以免害人害己。

台南市嚴稽建案工地，查獲陽性容器及孑孓均勒令停工1周至改善為止。圖／工務局提供
台南市嚴稽建案工地，查獲陽性容器及孑孓均勒令停工1周至改善為止。圖／工務局提供
台南市嚴稽建案工地，查獲陽性容器及孑孓均勒令停工1周至改善為止。圖／工務局提供
台南市嚴稽建案工地，查獲陽性容器及孑孓均勒令停工1周至改善為止。圖／工務局提供

登革熱 建築 疫情

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