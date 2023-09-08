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阿里山轎篙竹枯萎...金黃美景藏農民哀愁 縣府提2方案改善
轎篙筍是嘉義縣山區居民重要收入來源，近年受竹簇葉病影響枯死逾八成，更持續往低海拔擴散中，阿里山生態達人王三華日前在竹崎及梅山拍到枯萎轎篙竹葉，在夕陽照射下呈現壯闊的金黃耀眼景致，感嘆「美景藏著農民的悲傷與無奈」；縣府農業處表示，目前專家與縣府會勘討論後，提出退竹還林及竹林更新2種做法。
轎篙筍是嘉義縣山區重要農特產，分布在阿里山鄉與竹崎鄉中和村、梅山鄉太和村一帶，是大阿里山居民主要經濟來源之一，近年受老化及竹簇葉病枯死嚴重；縣議員武清山說，真的很慘，高山竹林幾乎都死光了，靠轎篙筍維生者，多數已被迫轉業。
見轎篙竹枯萎葉片被夕照染成金黃美景，王三華有感而發寫下，疑是滿山秋色，卻讓農民傷悲情，簥篙竹全枯萎凋零，百姓的生活收入化為灰燼，無言以對誰與憐。奮起湖筍包裝業者陳政輝表示，今年產量是40年來最慘的，再持續惡化下去，未來恐無轎篙筍可吃。
林業保育署嘉義分署指出，簇葉病、乾旱逆境及竹林老化均為竹林枯萎原因；縣府農業處表示，目前預估轎篙竹枯死面積約有1600公頃以上，與林業保育署會勘討論後，提出退竹還林及竹林更新2種做法。
農業處指出，國有林班地以竹材生產為主要目的，不適宜的地形與生育地，將採「退竹還林」方式，採橫坡以竹為樁編柵堆置，逐步汰換及新植造林，後續可配獎勵輔導造林辦法修法，採生產林、非生產林分流輔導，至於伐除下來的老竹，採剩餘資材利用。「竹林更新」部分，倘以產筍為目的，應加強撫育及經營管理、疏伐及整理，每公頃建議密度為1.2至1.5萬支或每平方公尺留存一支。
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