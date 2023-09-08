保護通學安全 台南市再完成20處學校「行人專用路口」

台南市長黃偉哲推動「百大路口安全行動」計畫，交通局除先完成舊城區21處路行人專用時相，也在開學前夕完成安平區安平國小、永康區南大附中等學校周邊20處路口行人專用時相設置，積極提升打造路口人本交通安全環境，也呼籲用路人配合路口多號誌時相的指示行駛，以利維護學童就學途中的交通安全。

交通局長王銘德指出，行人專用時相是保障行人穿越路口的最佳措施，透過路口號誌管控，將行人與車輛通行時間完全區隔，對於行人的保障效果最佳，第一階段於6月底已完成舊城區21處路口，由於，開學後學校周邊路口會多了上學的學童、家長接送的人潮車流，經盤點後選定安平區安平國小、永康區南大附中等20處鄰近路口優先建置行人專用時相號誌，並配合於上學、放學時段啟動，減少衝擊交通，提升學童走路安全，並將滾動式檢討調整管制時段。

王銘德表示，啟用行人專用時相的路口，係檢視路口時相周期，調整部分通行秒數給予行人專用時相，並配合學校需求設定管制時段運作，惟實施時段相對會壓縮車輛可通行綠燈時間，預期可能會產生壅塞及增加車輛通過路口的時間，交通局大台南智慧交控中心將會配合觀察行人使用狀況及車流紓解情形，進行秒數適當調整，減緩交通衝擊。

交通管制科科長科長方川和呼籲，請行人及駕駛人行經這些設有對角行人穿越道標線或行車告示牌的路口時，確實遵循號誌管制燈號行止，行人穿越路口時也請快速通過，避免於路口逗留，以維交通安全。