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朝天宮董座關懷唐氏症基金會 為唐寶寶秋節產品代言

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港朝天宮董事長蔡咏鍀和唐寶寶親切互動。記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮董事長蔡咏鍀和唐寶寶親切互動。記者蔡維斌／翻攝

媽祖信仰總本山雲林北港朝天宮董事長蔡咏鍀，中秋節前夕愛心送暖，專程北上到新北市拜會唐氏症基金會「天生我才明倫工坊」，並與與唐寶寶快樂互動學做月餅，了解他們學習自立自強的歷程，蔡咏鍀希望透過媽祖信仰力量，轉化成社會公益，呼籲大家用行動來支持唐寶寶。

也是雲林縣副議長的朝天宮董事長蔡咏鍀說，昨天的參訪中了解到唐寶寶學習過程，比一般人花更多的時間，光一個動作、技術就要一次又一次學習，很難一次到位，所以每一位唐寶寶背後的家庭成員所付出的努力，都有一段不為人知的感人故事。

蔡咏鍀表示，每逢媽祖出巡，總會看見家中有罕病兒童的家長，抱著孩子靠近神轎祈求媽祖庇佑，那企盼的眼神深印他的腦海，因緣際會接觸唐氏症基金會，所以親自走訪基金會，與唐寶寶一起製作手工皂，親自體驗唐寶寶想要自立自強獲得社會認同的心。

參訪過程中，除與唐氏症基金會董事長林正俠深談，並得知唐氏症基金會設立以烘焙手工餅乾為主的「愛不囉嗦」以及生產手工皂為主的「愛皂事」兩個品牌，讓消費者可以透過實際的消費行動，傳達對唐寶寶的認同，用愛力挺。

蔡咏鍀說，未來可結合媽祖轉化成善的力量，讓更多信徒認識唐氏症基金會為旗下產品所付出的努力，發揮媽祖聖母慈愛精神，用行動支持唐寶寶，中秋送禮多多選購他們的成果產品，用愛過中秋。訂購專線：02-2278-9321#9，或查詢唐氏基金會官網「一同支持月來月愛你月餅」。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀走訪新北市唐氏症基金會，並為唐寶寶產品代言，期待大家能發揮媽祖愛心，用行動支持他們。記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮董事長蔡咏鍀走訪新北市唐氏症基金會，並為唐寶寶產品代言，期待大家能發揮媽祖愛心，用行動支持他們。記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮董事長蔡咏鍀和唐寶寶親切互動。記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮董事長蔡咏鍀和唐寶寶親切互動。記者蔡維斌／翻攝

唐寶寶 媽祖 唐氏症

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