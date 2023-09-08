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打響嘉市木都名氣 舊監宿舍群實驗木場再獲室內大獎特別獎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義舊監獄宿舍群實驗木場，獲台灣室內大獎評審團特別獎，文化局長盧怡君（右三）文資科長林朝基（左）日前出席中華民國室內設計協會舉辦的2023第16屆室內設計大獎頒獎典禮。圖／嘉市府提供
嘉義舊監獄宿舍群實驗木場，獲台灣室內大獎評審團特別獎，文化局長盧怡君（右三）文資科長林朝基（左）日前出席中華民國室內設計協會舉辦的2023第16屆室內設計大獎頒獎典禮。圖／嘉市府提供

國定古蹟嘉義舊監獄宿舍群的實驗木場，4月才拿到德國iF設計獎公共建築類國際性大獎，日前再獲台灣室內大獎評審團特別獎，在報名近千件作品獲獎，讓嘉市「木都」名氣展現國人面前。

市府與法務部、文化部整修舊宿舍群，3年多整理公共道路，修復2戶成展演空間，8戶宿舍打造首座實驗木場，1994年監獄搬到鹿草鄉，90戶宿舍群沒落淪廢墟，重新改造風華再現，現在有新人來拍婚紗。

文化局長盧怡君、文資科長林朝基日前出席中華民國室內設計協會，舉辦的2023第16屆室內設計大獎頒獎典禮，旅德建築師、評審林友寒說，實驗木場在當今充滿無情及偏見社會，提出從尊重中找到人情溫暖作品。建築設計並非來自視覺價值再現，而是建築建構為了人性關懷的本質。

「這是令人深思感動的作品！」林友寒強調，木構造技術承傳是文化遺產生命延續。但是更重要的在這一起做，一起記錄，一起實驗、實踐過程，建築目的回到人的生活的本質。

市長黃敏惠開心說，透過建築師用心梳理在地特色，融入公共工程建築設計，讓公共工程兼具實用、設計美學和在地文化內涵，是市府這幾年推動硬體建設要求。實驗木場完工啟用後，參加國內外各項重要獎項連連獲獎，顯示努力往正確方向前進，受到認同肯定。

實驗木場去年榮獲建築園冶獎、國家卓越建設獎，設計單位陳冠帆技師、陳韻愉設計師也獲得ADA建築新銳獎首獎。今年參加2022第十屆台灣景觀大獎又獲特殊主題類佳作的成績，以及德國iF設計獎，這次再獲台灣室內設計大獎與評審團特別獎，打造嘉市為木都城市國內外印記。

國定古蹟嘉義舊監獄宿舍群內的實驗木場。圖／聯合報資料照片
國定古蹟嘉義舊監獄宿舍群內的實驗木場。圖／聯合報資料照片
國定古蹟嘉義舊監獄宿舍群內的實驗木場，屢獲大獎，「木都」名氣展現國人面前。圖／聯合報資料照片
國定古蹟嘉義舊監獄宿舍群內的實驗木場，屢獲大獎，「木都」名氣展現國人面前。圖／聯合報資料照片

建築 宿舍 國定古蹟

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