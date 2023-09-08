龍崎牛埔惡地保留區 撥地延宕近期難開放

台南龍崎牛埔工業區廢止改為「自然保留區、設置地質公園」各方矚目，地方爭取原退輔會炸藥工廠列為歷史景點、並在今年9月開放參觀。台南市議會要求市府提出具體開放時程表，並優先開放大門到戰備池路段；不過市府表示，因國產署土地撥交延宕，短期內無法對外開放。

市議員陳皇宇說，立委王定宇上月底協調國產署撥交市府281公頃，爭取到537萬先期規畫經費補助，希望市府盡快完成土地撥交、規畫，踏出地方的期待的第一步。

針對「龍崎牛埔惡地自然保留區及地質公園現況與國土功能分區之檢討」專案報告後，市議會邀請市府經發、農業等相關單位會勘研商，要求市府提出龍崎工廠具體開放時程表，並優先開放龍崎工廠大門到戰備池的路段。爭取國產署、退輔會接管牛埔惡地自然保留區及地質公園等區域土地，統一活化龍崎地景等事宜事權。

地方團體要求今年9月開放參觀，建議市府若基於安全考量，可用民眾申請「團進團出」方式或與當地團體合作，簡化進入龍崎工廠流程，但市府尚無具體進展。

陳皇宇表示，王定宇8月31日協調國產署撥交市府281公頃，中央補助先期規畫。市府也應加快配合作業，盤點龍崎工廠區36棟廠房是否為歷史建物，評估是否保留或拆除，若為完整可用，建議後續可作為區內活動展覽或教育空間。