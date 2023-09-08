聽新聞
test
0:00 / 0:00

湖美夜市不合法挨罰 覓新址重新申請經營

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
新湖美夜市地點在湖美八路與健康二路口，面積較小，初步規畫300多個攤位，業者已向市府申請經營觀光夜市。圖／聯合報資料照片
新湖美夜市地點在湖美八路與健康二路口，面積較小，初步規畫300多個攤位，業者已向市府申請經營觀光夜市。圖／聯合報資料照片

嘉義市規模最大的夜市「湖美夜市」，5月間風光開幕，吸引爆滿人潮，連總統參選人柯文哲也去逛夜市，但市府發現休閒用地不符合都市計畫法土地分區使用規定，不到1個月就黯然落幕，挨罰6萬元；業主另在附近找到近2千坪商業區用地，重新申請經營，市府建設處近期將會同相關單位會勘審查。

「這次會配合市府，等合法核准了才開業！」鄭姓業者說，上次夜市被罰6萬元，停業後大多數攤商都沒有退租，都在等待新的夜市開幕，有些攤商甚至1個多月沒擺攤收入，他們都很看好湖美夜市未來的發展。

原夜市位在湖子內區段徵收新興社區，湖美八路與湖子內路口，面積逾2千多坪休閒區土地，有400多攤商進駐，每周三、五營業。新夜市地點在湖美八路與健康二路口，面積較小，初步規畫300多個攤位，原址改為停車場，已向市府申請經營觀光夜市。

市府建設處表示，已收到業者申請夜市經營公文，夜市經營涉及用地地目、交通管理停車場規畫、食安衛生、環保噪音等相關法令及主管機關，將安排相關單位會勘開會，依法審查為市民把關。

夜市 停車場 食安

延伸閱讀

發出噪音、搶扶手…搭機NG體驗排行榜曝光 「這1項」最顧人怨

陳瑩奔走4年 爭取花東42筆台糖地劃編原保地

嘉義市最大湖美夜市不合法挨罰另覓新址申請 市府近期會勘審查

立委指土地鑑界糾紛調查疏失 監院：陳情人顯有誤解

相關新聞

台南雨彈狂炸「比颱風恐怖」 市府：多區逾短時大雨等級

台南市晚間雨彈狂炸，多處行政區出現淹水，市區地下道幾乎都封閉，市民湧入市長黃偉哲臉書留言，直呼「雨勢比颱風恐佈」，市府表...

影／大雷雨炸台南！小東地下道淹水逾2公尺 晚間7點封閉

台南地區受西南氣流影響，今晚下起大雷雨，造成北區小東路地下道積水逾2公尺，警方透過即時影像監控小東地下道水情，巡邏員警密...

雲林登革熱累積319人 已9鄉鎮淪陷11鄉鎮「挫咧等」

雲林縣今天新增2例本土登革熱確診個案，全縣累計319例分布在斗六、林內、莿桐、古坑、斗南、大埤、虎尾、西螺、台西等9鄉鎮...

安平漁港設光電 藍質疑斷送美景

台南市府近期整頓安平漁港棧橋碼頭，設置4座結合太陽能光電的遮陽設施，除提供約280艘漁船停泊無須吹風日曬，光電系統一年可...

湖美夜市不合法挨罰 覓新址重新申請經營

嘉義市規模最大的夜市「湖美夜市」，5月間風光開幕，吸引爆滿人潮，連總統參選人柯文哲也去逛夜市，但市府發現休閒用地不符合都...

浪犬咬死豬鵝 業者損失數十萬元

嘉義縣布袋鎮是流浪狗聚集熱區，近日頻傳流浪狗攻擊畜牧場，闖進豬舍、養鵝場咬死豬鵝，畜牧業者損失數十萬元，誘捕及預防都沒用...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦