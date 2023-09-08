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浪犬咬死豬鵝 業者損失數十萬元

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣布袋鎮養豬場監視器拍下野狗入侵，狗咬死11頭豬，倖存90頭也被咬受傷。圖／民眾提供
嘉義縣布袋鎮養豬場監視器拍下野狗入侵，狗咬死11頭豬，倖存90頭也被咬受傷。圖／民眾提供

嘉義縣布袋鎮養豬場監視器拍下野狗入侵，狗咬死11頭豬，倖存90頭也被咬受傷。圖／民眾提供
嘉義縣布袋鎮養豬場監視器拍下野狗入侵，狗咬死11頭豬，倖存90頭也被咬受傷。圖／民眾提供
嘉義縣布袋鎮是流浪狗聚集熱區，近日頻傳流浪狗攻擊畜牧場，闖進豬舍、養鵝場咬死豬鵝，畜牧業者損失數十萬元，誘捕及預防都沒用，趕狗還差點被咬。因空曠難捕捉，立委蔡易餘呼籲，農業部應正視具攻擊力流浪狗問題，補助地方精準捕捉的人力及設備。

張姓豬農說，放置誘捕籠、飼料都沒抓到流浪狗，流浪狗接連多天咬破帆布、鑽地道，深夜闖入養豬場，共咬死11隻成豬，倖存的90多隻成豬也掛彩，臀部、大腿被咬到血肉模糊，嚴重撕裂傷還開始潰爛，造成部分豬隻行動不便，起碼損失逾20萬元以上。

張姓鵝農說，流浪狗曾闖入3次，每次都咬死約200隻鵝，損失超過30萬元，流浪狗怎麼驅趕都沒用，還是會趁深夜溜進去，防不勝防，甚至為了要趕狗，他也差點被流浪狗咬。

立委蔡易餘說，樹林社區理事長莊仁義陳情，布袋鎮豬舍、鵝舍遭流浪狗入侵，要求農業部補助縣府家畜所精準捕捉人力及設備，處理具攻擊性流浪犬，加強巡查。嘉義縣家畜疾病防治所指出，獲報後立即出動，但附近空曠難以捕捉，已設誘捕籠及加強巡邏。

流浪狗 養豬場 農業部

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