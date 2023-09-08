安平漁港設光電 藍質疑斷送美景

台南市府近期整頓安平漁港棧橋碼頭，設置4座結合太陽能光電的遮陽設施，除提供約280艘漁船停泊無須吹風日曬，光電系統一年可回饋95萬元增加市庫收入，藍營則批評，安平港夕照美景遠近馳名，有必須犧牲安平港美景來發電嗎？農業局表示，5月啟用後有9成漁民肯定新遮陽設施，出席漁民也力挺碼頭作業環境改善，提供漁船舒適停泊環境，居民多認為環境有改善。

安平漁港棧橋碼頭位於金城里活動中心附近，原本簡易遮陽網破損不堪，漁民陳情多年希望整頓，因經費爭取不易，市府決定結合太陽光電設施，廠商斥資約8千萬元，打造4座棧橋碼頭的太陽能光電系統總容量為1316.1千瓦，是全台第一座直接建置在碼頭上的遮陽設備並結合太陽能光電系統。

國民黨立委參選人姚正玉質疑，安平是漢人開台首邑，是台灣近代與世界接軌的港口，政府主管機關不思維護文化資產景觀，卻讓太陽光電設置在安平港，對港灣水域設施的景觀審定，也完全沒有做好把關監督。

市府農業局昨天會同漁民召開記者會，安平漁筏協會理事陳錦隆說，9成以上漁民都肯定新遮陽設施，現在不必在大太陽底下整理漁具；也有漁民不滿「平日不見關心，選舉就亂攻擊」。

農業局說，碼頭設計高度需要考慮漁船實際停泊需求以及鹽害、強風和海平面上升等自然因素，材料選擇和結構強度計算都採用了最高規格(17級陣風)，同時也考慮到漲潮、颱風和豪雨等因素。電板結構透過海事工程植入海床，以提高系統的安全性。主結構採用了500毫米高強度PC樁體，構於海平面以上3公尺處，往下探入海床12公尺深，以確保船舶安全和鋼構使用壽命。

漁港及近海管理所長周瓈朝說，漁港原本就有遮陽設施，並不是憑空蓋太陽光電板，施工都經過溝通和協調；當地居民也說，當地碼頭之前簡陋殘破，整頓後環境整潔還可供遮陽。