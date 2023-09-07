台南雨彈狂炸「比颱風恐怖」 市府：多區逾短時大雨等級

台南市晚間雨彈狂炸，多處行政區出現淹水，市區地下道幾乎都封閉，市民湧入市長黃偉哲臉書留言，直呼「雨勢比颱風恐佈」，市府表示，時雨量都超出短時大雨等級，均已超過現有道路側溝可容納能力及雨水下水道箱涵防護標準，抽水機全力啓動抽水量達82萬立方公尺，晚間9時許，全市積水地區已經全退。

黃偉哲臉書貼文，沿海行政區七股以南到安平，對流系統很強，時雨量可能達60至80毫米，預計晚上8時以後才有可能減緩。

今晚共計有東門地下道、四維地下道、東寧地下道及大同地下道因積水封閉，晚間9點40分已開放通行。

安南區也出現嚴重積水，包括長溪路一段76號前積水影響通行，預防性封路；安南區北安二街與安中一街口，積水影響通行；安南區北安與安中路口；安南區安中路4段210巷、安中路一段560巷口、安中與北安路口已拉封鎖線。

市府表示，為因應低壓帶所帶來的強降雨影響，水利局下午6時開設水災三級應變中心，由同仁進駐水情中心24小時及全員戒備處置災情，目前全市抽水站及抽水機組皆正常運作中，另警察局各分局也加派員警協助指揮交通。

氣象署資料顯示，台南市最大時雨量安南75.5毫米、安平區71毫米、北區70.5毫米、中西70毫米、永康69毫米、最大10分鐘雨量安南區21毫米、中西區18毫米、北區16毫米、永康13毫米，已逾短時大雨等級，均已超過現有道路側溝可容納能力（約8~12毫米/10分鐘）及雨水下水道箱涵防護標準（約60~70毫米/每小時）。

截至晚間8點計有喜樹站、大灣站等33站啟抽，抽水量約82萬噸。市府第一時間動員，在下班時段進行交通指引，抽水機也全力啟動，在短時強降雨的情況下，雨勢趨緩後於晚間9點左右即全數退水。